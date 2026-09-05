«Kαι μόνος μου να μείνω, θα πάω τους αστυνομικούς στη δικαιοσύνη»: Οι μαρτυρίες στη δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγγου

Συνεχίστηκε την Παρασκευή στην Καρδίτσα η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου, τον Ιούνιο του 2020.

Πρώτη κατέθεσε η μάρτυρας που βρήκε τον Βασίλη Μάγγο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, πηγαίνοντας πράγματα στον κρατούμενο που είχε συλληφθεί κατά τη μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει κατά της καύσης σκουπιδιών. Είπε ότι είδε απέναντι από το αστυνομικό τμήμα μία φιγούρα ανθρώπου με σηκωμένο το χέρι, σαν να ζητάει βοήθεια, και σπεύδοντας αναγνώρισε τον Βασίλη Μάγγο.

Είδε έναν άνθρωπο σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση, να μιλάει με δυσκολία και με την ίδια να σοκάρεται από την εικόνα. Της μετέφερε με δυσκολία ότι οι αστυνομικοί τον χτύπησαν μπροστά στα δικαστήρια, μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο Τμήμα και μέσα στο κρατητήριο. Της περιέγραψε, μιλώντας με δυσχέρεια, ότι ειδικά ένας αστυνομικός με πολιτικά τον χτυπούσε με γροθιές στα πλευρά και άλλοι αστυνομικοί του κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη. Της είπε, πως ζήτησε νερό, ότι δεν του έδιναν και, κοροϊδεύοντας και βρίζοντάς τον, τον παρέπεμψαν να πιει νερό από ένα χαλασμένο ψύκτη. Η συγκεκριμένη μάρτυρας τον βοήθησε να σηκωθεί, γιατί δεν μπορούσε μόνος του και περπατούσε αργά και με μεγάλη δυσκολία. «Βογκούσε από τους πόνους», είπε.

«Πονούσε παντού» - Ήθελε να κινηθεί νομικά

Δεύτερος μάρτυρας ήταν φίλος του που βρίσκονταν στην πλατεία ελευθερίας, βρέθηκε με τη σύντροφο του Βασίλη Μάγγου και ήταν εκείνος ο οποίος, μόλις έφτασε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Βασίλη τον βοήθησε να πάει σπίτι του. «Πονούσε παντού», είπε και δεν ήξερε πώς να τον μετακινήσει και ο μόνος τρόπος που βρήκε ήταν να τον σηκώσει με τις μασχάλες. Και στον ίδιο μίλησε για τα βασανιστήρια, ενώ είπε ότι ενώ είχε δει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του έξω από τα δικαστήρια η εικόνα που αντίκρισε ήταν σοκαριστική και όχι η αναμενόμενη βάσει των όσων είχαν συμβεί στα δικαστήρια. Μεταξύ των μαρτύρων, ήταν και άνθρωπος που τον επισκέφθηκε στο σπίτι του μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι την πρώτη φορά ήταν καταρρακωμένος, είχε θιχθεί η αξιοπρέπειά του με τα όσα συνέβησαν, ενώ τη δεύτερη φορά που τον επισκέφτηκε ήταν αμίλητος και πεσμένος.

Ένας εκ των μαρτύρων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβεβαίωσε πως ο Βασίλης Μάγγος ήθελε να κινηθεί νομικά, λέγοντας ότι σε ευρεία συνέλευση συλλογικοτήτων του Βόλου είχε πει «Και μόνος μου να μείνω, θα πάω τους αστυνομικούς σε δικαστήριο». Είχε ήδη αρχίσει, επίσης, να μιλάει με δικηγόρο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης με ερωτήσεις προς τους μάρτυρες προσπάθησαν να βρούν αντιφάσεις μεταξύ των υπομνημάτων και των όσων κατατέθηκαν στο δικαστήριο, αναφέρθηκαν στο ζήτημα της χρήσης ουσιών με ερωτήσεις «αν έβλεπαν τον Βασίλη Μάγγο» να είναι «καθαρός», με εκείνους που ήξεραν να απαντούν θετικά, ενώ επέμεναν στο ζήτημα γιατί κανείς από τους μάρτυρες δεν μετέφερε τον Βασίλη Μάγγο σε νοσοκομείο, βλέποντάς τον σε αυτήν την κατάσταση.

Οι μάρτυρες είπαν ότι ήταν το πρώτο πράγμα που του ανέφεραν, ωστόσο εκείνος ήταν σοκαρισμένος και ήθελε να πάει στο σπίτι του για να βρεθεί με οικεία του πρόσωπα και να νιώσει ασφάλεια. Θεώρησαν δε δεδομένο ότι οι οικείοι του θα τον μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο.

Απέβαλαν τον Γιάννη Μάγγο από την αίθουσα

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, αποβλήθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου, σχεδόν από την αρχή της δίκης όταν ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης είπε στην πρώτη μάρτυρα , η οποία ισχυρίστηκε πως βρηκε τον Βασίλη κοντά σε σχολείο, ότι στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα σχολείο.

Ο Βασίλης Μάγγος σηκώθηκε φωνάζοντας «ψέματα, ντροπή». Σε δημόσια ανάρτησή του, με αντίστοιχες φωτογραφίες, αναφέρει: «Καταγγέλλω το ψέμα, γιατί με τέτοια ψέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα και επισυνάπτω 2 σχετικές φωτογραφίες από τη Google, που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν όχι ένα αλλά τρία σχολεία. Αριστερά το κτίριο της Υ/Α Βόλου και δεξιά το σχολείο. Και απέναντι στη δεύτερη φωτογραφία τα άλλα δύο σχολεία. Ντροπή! Ντροπή! Υποτιμούνε τη νοημοσύνη των πάντων».

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ethnos.gr