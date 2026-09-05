Πίτερς: «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από παιχνίδια που έκανα εδώ - Αυτοί οι τύποι θα είναι για πάντα φίλοι μου»

Ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του στο περιθώριο του τουρνουά της Κρήτης μίλησε για τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δουλεύουμε εδώ και μερικές βδομάδες. Τώρα έρχονται τα μέλη από τις εθνικές ομάδες, οπότε μάλλον όλα φαίνονται διαφορετικά για όλους. Προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε και ναι, η προσπάθεια υπήρχε. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές, αλλά και κάποιες που πρέπει να βελτιωθούν, αυτό είναι όλο.



Είμαι σε επαφή μαζί τους. Ξέρεις, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, για μένα δεν μου φάνηκε καθόλου διαφορετικό. Είναι σαν να είναι φίλοι μου, θα έχουμε πάντα μία τέτοια σχέση. Το μόνο που με εξέπληξε όταν μπήκα σε αυτό το γήπεδο και συνήθως όταν μπαίνεις σε αυτό το γήπεδο το μέρος είναι γεμάτο κόσμο για σένα και την ομάδα σου.



Όταν μπήκαμε ήταν αρκετά ήσυχα και τώρα έχω επιτέλους λίγο κόσμο εδώ μέσα. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τα παιχνίδια που έκανα εδώ. Είναι ωραίο να βλέπω αυτούς τους τύπους τόσο νωρίς στη σεζόν».