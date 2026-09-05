Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά από την παραγωγή

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, μετά και τη δημόσια τοποθέτηση της πρώην συμπαίκτριάς του στο Survivor, Ιωάννας Δεσύλλα.

Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές που αποδόθηκαν στο περιεχόμενο της αγωγής που έχει καταθέσει ο 22χρονος σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο. Ανάμεσα στους ισχυρισμούς που δημοσιεύτηκαν ήταν και αναφορά σύμφωνα με την οποία, μετά τον τραυματισμό του, φέρεται να χορηγήθηκαν απαγορευμένες ουσίες σε παίκτες που παρέμεναν στη βίλα.

Η Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία βρισκόταν τότε μεταξύ των διαγωνιζόμενων που είχαν παραμείνει στο παιχνίδι, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

«Ουδέποτε μου χορηγήθηκε ή μου προσφέρθηκε κοκαΐνη»

Με ανάρτησή της στα social media, η πρώην παίκτρια αναφέρθηκε ευθέως στην επίμαχη αναφορά και υποστήριξε ότι ουδέποτε της χορηγήθηκε ή της προσφέρθηκε οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία.

«Με αφορμή την αγωγή που κατέθεσε ο Σταύρος και όσα από το περιεχόμενο της έχουν δημοσιοποιηθεί, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια. Τον Σταύρο πραγματικά μου τον απείχε τον πόθο του τζάμπα, όμως, είμαι και θα είμαι με όλη μου την καρδιά στο πλευρό του. Έχει αδικηθεί και αναζητήσει ευθύνες και δικαίωση για όσα υπέστη. Υπάρχει όμως ένας ισχυρισμός στην αγωγή του απέναντι στον οποίο είμαι κατηγορηματικά αντίθετη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην επίμαχη αναφορά, τόνισε: «Ως μία από τους παίκτες που παρέμειναν στη βίλα, δηλώνω κατηγορηματικά ότι, σε ό,τι με αφορά, ουδέποτε μου χορηγήθηκε ή μου προσφέρθηκε κοκαΐνη, μαριχουάνα ή οποιαδήποτε άλλη ναρκωτική ουσία για την παραμονή μου στο Survivor».

Ζητά να διευκρινιστεί από πού προήλθε ο ισχυρισμός

Η Ιωάννα Δεσύλλα υποστηρίζει ακόμη ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν μπορεί να αφορά τη δική της εμπειρία, καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε τέτοια πρόταση ή χορήγηση ουσίας προς την ίδια.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό «ακριβώς επειδή διατυπώνεται συνολικά για τους εναπομείναντες παίκτες» ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς, όπως σημειώνει, αφήνει να εννοηθεί ότι αφορά και πρόσωπα που παρέμεναν στη βίλα εκείνη την περίοδο.

«Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ακριβώς επειδή διατυπώνεται συνολικά για τους εναπομείναντες παίκτες, έχει ήδη οδηγήσει σε αναπαραγωγή και σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Αυτό με βάζει βάναυσα, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως αθλήτρια και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ταεκβοντό και Καράτε και φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δείκτες αγωνιστικού και επαγγελματικού ήθους», ανέφερε.

Η ίδια ζητά, μάλιστα, να γίνει σαφές ποια είναι η πηγή της συγκεκριμένης πληροφορίας και ποια πρόσωπα αφορά.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να στοχοποιεί το πρόσωπό μου»

Στην ανάρτησή της, η πρώην παίκτρια ξεκαθαρίζει πως, παρά τη στήριξή της στον Σταύρο Φλώρο ως προς τη διεκδίκηση της δικαίωσής του για το ατύχημα, δεν προτίθεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε σύνδεση του ονόματός της με τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

«Σταύρο, θα είμαι δίπλα σου στον αγώνα σου για δικαίωση για πραγματικά υπέστης. Όμως σου ζητώ να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός με την πληροφορία που ενδεχομένως μεταφέρονται από τρίτους. Μην επιτρέψεις σε κανέναν, για οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον, να σε οδηγήσει σε έναν δρόμο που μπορεί να αμφισβητήσει την αθωότητά σου ή τη δίκαιη σου», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Δεσύλλα υπογράμμισε ότι η αναφορά αυτή την αφορά άμεσα και πως δεν επιθυμεί να συνδεθεί το όνομά της με έναν ισχυρισμό που χαρακτηρίζει αναληθή.

«Η στήριξή μου προς εσένα δεν μπορεί να σημαίνει σιωπή όταν ένας τόσο σοβαρός ισχυρισμός αγγίζει το όνομά μου, την τιμή μου και την επαγγελματική και ακαδημαϊκή μου υπόσταση. Για τον λόγο αυτό επιφυλάσσομαι ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου και κατά παντός υπευθύνου για οποιονδήποτε ανήθικο ισχυρισμό ή δημοσίευση που με συνδέει άμεσα ή έμμεσα με χρήση ναρκωτικών ουσιών».

Η τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε με ένα προσωπικό μήνυμα προς τον πρώην συμπαίκτη της: «Στον Σταύρο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου δύναμη και δικαίωση για τον τραυματισμό που υπέστη. Για τη δική μου τιμή και υπόληψη, όμως, δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να αφήσει ούτε σκιά».

Πηγή: newsbomb.gr