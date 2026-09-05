Γ. Βρούτσης από τη ΔΕΘ: «Με το MyKouros App, όλος ο ελληνικός αθλητισμός περνά στο κινητό μας»

Παρουσιάστηκε η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ. Αθλητισμού – Ολυμπιονίκες, Πρωταθλητές, φορείς και παιδιά των Ακαδημιών ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή οι πρώτοι που μπήκαν στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου του Υπουργείου στη ΔΕΘ (Περίπτερο 6).

Με τον ελληνικό αθλητισμό σε πρώτο πλάνο και την τεχνολογία στην υπηρεσία όλων των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του Περιπτέρου 6 του Υπουργείου Αθλητισμού στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίσημη παρουσίαση από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, του MyKouros App – «Ο Αθλητισμός στο κινητό μας», της νέας καινοτόμου εφαρμογής που αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού αθλητισμού.

Το e-Kouros, η μεγαλύτερη ψηφιακή μεταρρύθμιση που έχει πραγματοποιηθεί στον Αθλητισμό, εξελίσσεται και περνά πλέον στο κινητό κάθε πολίτη. Με το MyKouros App, τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού γίνονται εύκολα και άμεσα προσβάσιμα, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για αθλητές, γονείς, πολίτες και αθλητικούς φορείς.

Μέσα από την εφαρμογή, κάθε πολίτης θα μπορεί να αναζητά τα νόμιμα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους πιστοποιημένους προπονητές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, κάθε ενεργός αθλητής θα μπορεί να δημιουργεί το προσωπικό αθλητικό προφίλ του και να έχει στο κινητό του το ψηφιακό αθλητικό δελτίο του.

Η παρουσίαση έγινε με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος πραγματοποίησε τα εγκαίνια του Περιπτέρου στη ΔΕΘ, κάλεσε δίπλα του Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους και Ευρωπαίους Πρωταθλητές, αθλητές και αθλήτριες, αλλά και παιδιά από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, προτρέποντάς τους να κατεβάσουν όλοι μαζί το MyKouros App στα κινητά τους.

Η εικόνα των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού μαζί με τα παιδιά που κάνουν σήμερα τα πρώτα τους αθλητικά βήματα αποτύπωσε τη φιλοσοφία της νέας εφαρμογής: ένας αθλητισμός ενιαίος, σύγχρονος και προσβάσιμος σε όλους, από την Ακαδημία και το αθλητικό σωματείο έως τον αθλητή της Εθνικής Ομάδας και τον Ολυμπιονίκη.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε:

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αθλητισμού. Το MyKouros App είναι ο ελληνικός αθλητισμός στο κινητό μας.

Για πρώτη φορά ο πολίτης, ο γονιός και ο αθλητής θα έχουν άμεση πρόσβαση σε έναν ολόκληρο αθλητικό κόσμο: στα σωματεία, στις εγκαταστάσεις, στους προπονητές και στις υπηρεσίες που τους αφορούν. Ο ενεργός αθλητής θα έχει το δικό του ψηφιακό προφίλ και το αθλητικό δελτίο του μαζί του.

Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση εδώ, μαζί με τους ανθρώπους του αθλητισμού μας. Δίπλα στους Ολυμπιονίκες και τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές βρίσκονται σήμερα τα παιδιά των Ακαδημιών όλων των αθλημάτων που φέτος παρουσιάζονται στο Περίπτερό μας. Αυτή είναι η συνέχεια του ελληνικού αθλητισμού και γι’ αυτά τα παιδιά εργαζόμαστε.

Με το e-Kouros βάλαμε για πρώτη φορά τάξη, διαφάνεια και πραγματικά δεδομένα στον αθλητισμό. Με το MyKouros App ανοίγουμε αυτή τη μεγάλη ψηφιακή μεταρρύθμιση σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Χτίζουμε έναν αθλητισμό σύγχρονο, ασφαλή, διαφανή και προσβάσιμο σε όλους».

Με το σύνθημα «Αθλητισμός: Νέα Εποχή στην Πράξη»

Στα εγκαίνια έδωσε δυναμικό «παρών» σύσσωμη η αθλητική οικογένεια.

Η πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού, με τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλήθος Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, Παγκόσμιων και Ευρωπαίων Πρωταθλητών, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και αθλητικών φορέων, προπονητές, παράγοντες, διεθνείς αθλητές, καθώς και εκατοντάδες παιδιά αθλητικών Ακαδημιών της Θεσσαλονίκης από διαφορετικά αθλήματα.

Στο Περίπτερο 6 συμμετέχουν και παρουσιάζουν το έργο και τις δράσεις τους η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα #BeActive.

Παρουσιάζονται επίσης τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα – ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, ΕΑΚ Θεσσαλονίκης και Καυτανζόγλειο –, καθώς και οι Οργανωτικές Επιτροπές του Υπουργείου:

Motorsport Greece – EKO Rally Acropolis,

Cycling Greece – ΔΕΗ Tour of Hellas,

Diving Greece – Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ελεύθερης Κατάδυσης σε πισίνα και θάλασσα,

«Δημήτριος Βικέλας» – Αθλητική, Ολυμπιακή, Παραολυμπιακή Παιδεία, Ιστορία και Αξίες.

Ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στην παρουσία του Υπουργείου δίνουν οι αθλητικές βιωματικές δράσεις, που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» και του #BeActive.

Η Οργανωτική Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας» έχει συμβάλει καθοριστικά στη διοργάνωση των αθλητικών δρώμενων και στην παρουσία αθλητικών Ακαδημιών, φέρνοντας στο Περίπτερο τη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού, δίπλα σε Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, Πρωταθλητές και καταξιωμένους αθλητές.

Το Περίπτερο 6 του Υπουργείου Αθλητισμού θα σφύζει από ζωή σε όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ, με αθλητικά δρώμενα, επιδείξεις και βιωματικές δράσεις. Οι επισκέπτες θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να γνωρίσουν το νέο εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι της Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας», το οποίο θα ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και να συμμετάσχουν σε ενημερωτικές δράσεις.

Την παράσταση στα εγκαίνια έκλεψαν τα κορίτσια και τα αγόρια του Cheerleading, που, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και υψηλού επιπέδου αθλητικές δεξιότητες, ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους και έδωσαν ένα ξεχωριστό φινάλε στην εκδήλωση.

Το δρώμενο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του #BeActive του Υπουργείου Αθλητισμού, αναδεικνύοντας με τον πιο ζωντανό τρόπο το μήνυμα της συμμετοχής, της άσκησης και της χαράς του αθλητισμού.

Ένα ιδανικό κλείσιμο για μια εκδήλωση που έφερε μαζί την καινοτομία και την τεχνολογία του MyKouros App, τους θεσμούς και τους φορείς του Αθλητισμού, τους κορυφαίους αθλητές της χώρας και, πάνω απ’ όλα, τη νέα γενιά.