Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον πανικό - Συγκρούστηκε με πολλά αυτοκίνητα

Ένα σοβαρό τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (05.09.2026) στην περιοχή της Νέας Άμπλιανης στη Λαμία και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνών, λίγο πιο κάτω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) ενημερώθηκε από άλλους οδηγούς για το τροχαίο στη Λαμία.

Ένα σκουρόχρωμο Polo κινείτο επικίνδυνα στην οδό Αθηνών, κάνοντας ελιγμούς μέσα στο δρόμο.

Αμέσως περιπολικά της Τροχαίας κινήθηκαν προς την περιοχή, ωστόσο πριν φτάσουν στο σημείο, το Polo είχε συγκρουστεί μετωπικά με ένα μπλe Opel, ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση πηγαίνοντας όσο πιο δεξιά γίνεται, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Από το σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του Polo, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Πληροφορίες του LamiaReport αναφέρουν ότι λίγο πριν τη μετωπική σύγκρουση, ο οδηγός του Polo είχε πέσει πάνω και σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας παρελήφθη από τους διασώστες του EKAB και διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο που προκάλεσε πανικό στην περιοχή.

Πηγή: newsit.gr, LamiaReport