Χθες του «πήρανε» το βάθρο στο Μονακό, σήμερα... απογειώθηκε: ο Πιέρ Γκασλί μ' έναν αδιανόητο γύρο στο φινάλε πήρε την pole position στη Μόντσα, αφήνοντας πίσω του Ράσελ και Πιάστρι!

Κόλαση-παράδεισος, μία ημέρα δρόμος: το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) ο Πιέρ Γκασλί έμαθε πως, εν τέλει, θα τιμωρηθεί για τα όσα συνέβησαν στο Μονακό, με αποτέλεσμα να χάσει το βάθρο που είχε πάρει στον αγώνα

Σήμερα, ωστόσο, ο Γάλλος μπήκε στην πίστα της Μόντσα αποφασισμένος για μεγάλα πράγματα και αυτό ακριβώς έκανε: μ' έναν γύρο από το... πουθενά στο ακροτελεύτιο πέρασμά του, ο πιλότος της Αλπίν «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο κι άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Από το ναδίρ στο Πριγκιπάτο στο ζενίθ γιατί είχε νέο πάτο (παπουτσιών).

PIERRE GASLYYYYYY ON POLE 🤩🙌 pic.twitter.com/AdgBJL3Q9u — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 5, 2026

Τον 2ο χρόνο σημείωσε ο Τζορτζ Ράσελ, τον οποίον προφανώς και κάποιος τον έχει καταραστεί. Ακόμη και στο grand prix που ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, θα εκκινήσει, ως γνωστόν, από το P20, αδυνατεί να κάνει έναν υγιεινό περίπατο και να μειώσει σημαντικά τη διαφορά. Σήμερα η pole έμοιαζε δεδομένη, μέχρι που ήρθε ο Πιέρ και του την πήρε μέσα από το στόμα. Που δεν το κλείνει το ρημάδι κι αυτός ο Ράσελ, αλλά τέλος πάντων.

Front row at the Temple of Speed 🔥



Great lap, George 👏 pic.twitter.com/jsfT1HgHVb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 5, 2026

Τρίτος θα εκκινήσει (;) ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός έφερε τη ΜακΛάρεν του κοντά στην κορυφή, όμως εκκρεμεί έλεγχος για την (σαφή) παρεμπόδιση του Λόσον στο Q2. Επομένως, ο κίνδυνος ποινής που θα τον ρίξει πιο πίσω είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Λεκλέρκ, Χάμιλτον (μετρίως μέτρια για τη «γηπεδούχο» Φεράρι), Φερστάπεν (αρκετά προβλήματα για τον Μαξ), Αντονέλι (να το τονίσουμε ξανά: εκκινεί από την 20η θέση), Κολαπίντο (πολύ καλά και για την έτερη Μερσέντες), Νόρις και Λίντμπλαντ συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών.

Αύριο στις 16:00, λοιπόν, στον Ναό της Ταχύτητας, θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα.

Το κυριότερο; «Μπορεί να κερδίσει ο poleman Γκασλί;».

Πριν βιαστείτε να πείτε «όχι», θυμηθείτε ποιος ήταν ο νικητής στη Μόντσα πριν από μία εξαετία...