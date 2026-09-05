ΠΑΟΚ: Υπέγραψε φανέλες Ιταλών φιλάθλων ο Καλάθης (pic)

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ιταλία και ο Νικ Καλάθης έζησε μία πολύ όμορφη στιγμή το Σάββατο (5/9).
Πιο συγκεκριμένα, δύο Ιταλοί φίλαθλοι περίμεναν τον έμπειρο γκαρντ και του ζήτησαν να υπογράψει φανέλες. Μάλιστα, η ΚΑΕ δημοσίευσε τις φωτογραφίες γράφοντας: «Μια έκπληξη για τον Νικ Καλάθη από δύο Ιταλούς φιλάθλους σήμερα το πρωί στο Ούντινε, στην ΠαλαΚαρνέρα».
A surprise for Nick Calathes from two Italian fans this morning at the Udine, PalaCarnera 🇬🇷🏀 pic.twitter.com/191Mg0xgKI— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 5, 2026