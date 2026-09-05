Το φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα στον Προμηθέα Πάτρας και τον Κολοσσό Ρόδου έληξε ισόπαλο με 78-78.

Στο «Promitheas Park» ο Προμηθέας Πάτρας αναμετρήθηκε με τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέα σεζόν.

Ο Κολοσσός ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 16-18, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας βελτιώθηκε και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 41-33.

Η εικόνα στην επανάληψη δεν άλλαξε ιδιαίτερα με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά με 60-56 μετά το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ τελικά οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 78-78.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 41-33, 60-56, 78-78

Προμηθεάς (Βόβορας): Κόουλμαν 9 (1), Νίκολας 4, Καπετάκης 8 (1), Παρασκευόπουλος 8, Δίπλαρος 5 (1), Κουρουμπάκης 6, Γουίλιαμς 18 (4), Αντετοκούνμπο, Καλαϊτζάκης 7, Νικολαΐδης, Κουλμπόκα 13 (3)

Κολοσσός Η Hotels Collection (Λυκογιάννης): Γουίλις 12 (1), Καράμπελας 2, Μανιόν 18, Τσιακμάς 11 (2), Άπσον 13, Ευσταθιάδης 2, Καλαίτζάκης 2, Χρηστίδης, Καμπερίδης 5 (1), Στίβενσον 2, Μπαρνέτ 6, Κρούζερ 5