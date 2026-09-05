Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Πού εστιάζει η Επιτροπή Διερεύνησης για τα αίτια του δυστυχήματος

Ενώ ακόμη είναι νωρίς για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα γύρω από τα αίτια της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς χειριστές του Phantom που συνετρίβη το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης στην Athens Flying Week, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, έχει ήδη πιάσει δουλειά.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες, κρίσιμο υλικό από κάμερες των διοργανωτών, αλλά και ιδιωτών - επισκεπτών αναμένεται να ρίξουν φως σε σημεία που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί και έχουν να κάνουν με τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.

Βίντεο - ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο κάνει στροφή στον αέρα, χάνει απότομα ύψος και κυριολεκτικά καρφώνεται στο έδαφος.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες εστιάζουν και στις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, καθώς από εκεί θα αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες για το εάν οι χειριστές έστειλαν κάποιο μήνυμα για πιθανό πρόβλημα που αντιμετώπισαν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αεροσκάφος έκανε ελιγμούς γεγονός που πιθανότητα δείχνει ότι οι χειριστές είχαν αντιληφθεί ότι το Phantom είχε βλάβη και προσπάθησαν να το οδηγήσουν αρκετά μακριά από το διάδρομο και το πλήθος που παρακολουθούσε τις επιδείξεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές.

Τελικά, το πολεμικό αεροσκάφος κατέληξε σε αγροτική περιοχή σε σημείο που βρίσκονται δύο αποθήκες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και πυρκαγιά.

Νεκροί οι δύο χειριστές

Μετά από ώρες επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, εντοπίστηκαν οι σοροί τους δύο χειριστών του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δυστυχώς το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε, καθώς οι δύο πιλότοι, ένας σμηναγός και ένας επισμηναγός δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης.

Το ΕΚΑΒ ήταν αυτό που έσπευσε πρώτο στην Τανάγρα και έφτασε στο σημείο της τραγωδίας πριν την πυροσβεστική και πριν την πολεμική αεροπορία.

Ήταν οι πρώτοι που ρίχτηκαν στη μάχη της έρευνας και διάσωσης με δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές και σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του ΕΚΑΒ ήταν και αυτό που εντόπισε τις δύο σορούς.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ το Phantom φέρεται να έχει κοπεί στα δύο μετά από πρόσκρουση σε λόφο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες της ΕΡΤ, οι σοροί των δύο χειριστών εντοπίστηκαν σχετικά μακριά στο σημείο της συντριβής. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας.

Πηγή: cnn.gr