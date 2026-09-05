«Ψήνεται» επιστροφή του Λοβ στους Τίμπεργουλβς

Σύμφωνα με το «The Athletic», υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ανάμεσα στον Κέβιν Λοβ και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για την επιστροφή του 37χρονου.
Ο Λοβ πέρασε τις πρώτες έξι σεζόν της καριέρας του στους «Λύκους» και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας. Την τελευταία του σεζόν στην ομάδα (2013-14) είχε κατά μέσο όρο 26,1 πόντους και 12,5 ριμπάουντ, εκτελώντας με 37,6% από το τρίποντο.
Στην συνέχεια έγινε trade στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στους οποίους έμεινε για εννέα σεζόν, και πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2016.