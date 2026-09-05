«Ψήνεται» επιστροφή του Λοβ στους Τίμπεργουλβς

Ο Κέβιν Λοβ είναι πιθανό να αγωνίζεται στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το «The Athletic», υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ανάμεσα στον Κέβιν Λοβ και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για την επιστροφή του 37χρονου.

Ο Λοβ πέρασε τις πρώτες έξι σεζόν της καριέρας του στους «Λύκους» και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας. Την τελευταία του σεζόν στην ομάδα (2013-14) είχε κατά μέσο όρο 26,1 πόντους και 12,5 ριμπάουντ, εκτελώντας με 37,6% από το τρίποντο.

Στην συνέχεια έγινε trade στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στους οποίους έμεινε για εννέα σεζόν, και πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2016.