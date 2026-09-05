Tσιτσιπάς στο SDNA: «Ναι, έχω επιστρέψει στα καλύτερά μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο US Open και μετά την πρόκρισή του στους «16» μίλησε στο SDNA για την αγωνιστική του κατάσταση, την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της Νέας Υόρκης και τις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο παιχνίδι του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Η νίκη επί του Γίρι Λεχέτσκα είχε ξεχωριστή σημασία για τον Έλληνα τενίστα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των «16» του US Open. Την ίδια στιγμή, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη στήριξη που λαμβάνει από την εξέδρα.

«Δεν την έχω βιώσει τέτοια υποστήριξη. Νομίζω ότι δεν την είχα ούτε όταν είχα έρθει εδώ ως Νο.3 του ταμπλό. Είναι εκστατικό, εντυπωσιακό το ότι έχω πάρει το κοινό με το μέρος μου. Μου αρέσει που έχω κόσμο που έρχεται και με υποστηρίζει και με καθοδηγεί σε αυτή την προσπάθειά μου. Νιώθω πολύ ευχάριστα που επικρατεί μια τέτοια ατμόσφαιρα στους αγώνες μου. Mε έχει βοηθήσει πολύ! Νομίζω τους αρέσει και ο τρόπος με τον οποίο παίζω. Είναι λίγο διαφορετικός από τους υπόλοιπους παίκτες και έχουν πλέον μπει σε αυτό το... το κλίμα , στο ότι τους αρέσει ο Στέφανας με το backhand με το ένα χέρι!».

Στη συνέχεια σχολίασε το γεγονός ότι και στα τρία ματς του στη διοργάνωση έχασε το πρώτο σετ.

«Είναι ενδιαφέρον το πώς ξεκινούν τα παιχνίδια! Νιώθω περήφανος γιατί βγάζω στη συνέχεια τον πραγματικό μου εαυτό. Δεν είναι το καλύτερο ξεκίνημα, αλλά αρχίζω και βγάζω τις καλύτερές μου προθέσεις και την καλύτερή μου ταυτότητα παιχνιδιού στα σετ τα οποία μετρούν πιο πολύ προς το τέλος το αγώνα. Και εκεί είναι ο χρυσός!».

«Έγιναν αλλαγές σε όλα»

Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, εξηγώντας τι έχει βοηθήσει ώστε να παρουσιάζει αυτή την εικόνα στη Νέα Υόρκη.

«Έγιναν κάποιες αλλαγές, σίγουρα. Σε όλα. Και στο παιχνίδι και στον εξοπλισμό και σε όλα. Και καλές προετοιμασίες. Όταν προετοιμάζομαι νωρίς, όταν πατάω νωρίς, το παιχνίδι μου έρχεται αυτομάτως μετά. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ και πολλά πράγματα. Είναι και τα σημαντικά πράγματα που δουλεύω με τους προπονητές μου. Να χτίζω σωστές συνήθειες στις προπονήσεις μου, ώστε αυτές μετά να αυτοματοποιούνται μέσα στον αγώνα. Πολλές φορές ένιωθα ότι στο παρελθόν δεν υπήρξαν παρατηρήσεις για μικρά συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορεί να με βοηθούσαν έστω 1% μέσα στον αγώνα. Αισθάνομαι ότι τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε ακόμα και τις μικρότερες λεπτομέρειες του παιχνιδιού μου, ώστε να μπορέσω να τις προσθέσω μέσα στον αγώνα. Παλιά ένιωθα ότι πολλές φορές αργούσα να ξεκινήσω την προετοιμασία μου. Και τα γήπεδα εδώ δεν είναι και πολύ αργά, θα έλεγα, οπότε αυτό σίγουρα επηρεάζει και την απόδοσή σου».

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται πως έχει επιστρέψει στα καλύτερά του, ο 28χρονος τενίστας ήταν ξεκάθαρος:

«Ναι, σίγουρα. Και με καλύτερες επικρατήσεις σε σετ, είχα κάποια σετ μέχρι στιγμής τα οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Νομίζω ότι δεν είχα τόσο καλά εκείνη την περίοδο. Αυτή τη στιγμή έχω παίξει τα καλύτερά μου σετ σε Grand Slam. Από πλευράς συνεχούς απόδοσης, όχι απλώς ένα γκέιμ».

Ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9) με τον Μπεν Σέλτον, Νο.9 στον κόσμο, κυνηγώντας την πρόκριση στους «8» του US Open.