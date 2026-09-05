Καιρός αύριο: Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία - Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Πολύ ζεστός θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με το meteo.gr, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 38, στην Ήπειρο από 18 έως 36, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 37, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 34, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 31 και στην Κρήτη από 19 έως 35.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο Ιόνιο 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr