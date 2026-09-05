Κάλυψε το κενό της Ξηντάρα με τη Σακκά η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προχωρώντας στην απόκτηση της Κατερίνας Σακκά για τη θέση του λίμπερο.

Η 23χρονη αθλήτρια εντάσσεται στο δυναμικό της Ένωσης και έρχεται ουσιαστικά να καλύψει το κενό της Εβίτας Ξηντάρα, η οποία δεν θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν για προσωπικούς λόγους. Στη συγκεκριμένη θέση, η Σακκά θα βρίσκεται μαζί με την Ελευθερία Μανιατογιάννη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Κατερίνα Σακκά. Η 23χρονη (21/03/2003) λίμπερο, ύψους 1.70μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Κατερίνα Σακκά ξεκίνησε την καριέρα της από τον Φιλαθλητικό Πρέβεζας. Ακολούθησαν οι Πρωταθλητές Πεύκων (2021-22), οι Μακεδόνες (2022-23), ο Άρης Θεσσαλονίκης (2023-24), η Νέα Γενεά (2023-24) και ο Ηλυσιακός (2024-26).

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Κατερίνα Σακκά δήλωσε στο aek.gr: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα ενταχθώ στην οικογένεια της ΑΕΚ. Έρχομαι σε έναν ιστορικό σύλλογο με μοναδικό στόχο την κορυφή. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Υπόσχομαι να δίνω κάθε φορά τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να φέρουμε την ΑΕΚ εκεί που πραγματικά της αξίζει».

Κατερίνα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».