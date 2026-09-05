ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Οι αυξήσεις σε Δημόσιο, συνταξιούχους και κατώτατο μισθό

Τα μέτρα που θα μπουν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες αλλά και έναν οδικό χάρτη που θα φτάνει μέχρι το 2030 - 2031 παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο, αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης συνταξιούχων, αύξηση του αφορολόγητου στους αγρότες στα 20.000 ευρώ και κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.

Τα μέτρα που θα μπουν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες αλλά και έναν οδικό χάρτη που θα φτάνει μέχρι το 2030 - 2031 παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο, αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης συνταξιούχων, αύξηση του αφορολόγητου στους αγρότες στα 20.000 ευρώ και κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.

Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα είναι:

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

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Όλα τα μέτρα

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις

βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού

Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών

Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία

Κέρδος 2.534€/έτος

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)

(Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% (φορολογικό έτος 2028) μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα).

Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια

(Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Συνταξιούχοι

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026

της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης. Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€ (1.300€ με τριετίες) μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027 (μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι

- Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028 λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€ θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Αγρότες

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)

Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία

Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027) το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Στεγαστικό

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500) και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από 2027 ως 2029. Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 €/Mwh σε 3,45 €/Mwh

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ»

Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ:

· Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

· Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

· Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

· Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

· Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

· Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).

Πηγή: ethnos.gr