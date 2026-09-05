Φιλική νίκη στο Ούντινε για τον ΠΑΟΚ με κυριαρχική εμφάνιση για τρία δεκάλεπτα

Στο πρώτο της φιλικό επί ιταλικού εδάφους η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έβγαλε μεγάλη ενέργεια για τρία δεκάλεπτα, επικρατώντας με 88-71 της APU Udine, στο πλαίσιο του τουρνουά που διοργανώνει η ιταλική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από το ξεκίνημα του αγώνα με το πόδι πατημένο στο γκάζι, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 26-16, ενώ πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +21 (36-57).

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ συνέχισε την κυριαρχική του εμφάνιση, κλείνοντας την περίοδο προηγούμενος με 51-77, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο ο ρυθμός έπεσε με την Ούντινε να μειώνει στο τελικό 71-88.

Σε εξαιρετική κατάσταση για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 22 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Κάιλ Αλεξάντερ με 14 και οι Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς που είχε 13 πόντους.

Ο ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την Νάπολι, η οποία επικράτησε νωρίτερα με 97-88 της Ρέτζιο Εμίλια.

Δεκάλεπτα: 16-26, 36-57, 51-77, 71-89



ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ 13, Όσμαν 22, Αλεξάντερ 14, Χουγκάζ 3, Ομορούγι 5, Χάτζινς 13, Φόστερ 3, Περσίδης 3, Μουρ 6, Καλάθης 3, Μπαζίνας 4