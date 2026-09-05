Στίβεν Σμιθ: «Ο Σίμονς θα έπρεπε να πληρώνει τους Κινγκς»

Ο Στίβεν Σμιθ δεν… μάσησε τα λόγια του μιλώντας για την επιστροφή του Μπεν Σίμονς στο ΝΒΑ, τονίζοντας πως αυτός θα έπρεπε να πληρώνει τους Σακραμέντο Κινγκς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «First Take»:

«Ήταν από τα κορυφαία ταλέντα. Είχε ικανότητες, μπορούσε να ελέγξει την μπάλα, να πασάρει, ήταν τρομερός αμυντικός. Μπορεί να κάνει τα πάντα πέρα από το να σουτάρει. Ήταν ξεχωριστός. Και κάπως άλλαξε η νοοτροπία του και αντιμετωπίζει το να σουτάρει σαν να είναι στην πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν.

Δεν βγάζει νόημα. Ακόμα δεν μου βγάζει νόημα. Αλλά το ξέρω. Ποτέ δεν απέρριψε μία επιταγή. Πάντα βεβαιώνεται πως θα πληρωθεί. Τώρα που επέστρεψε στην λίγκα, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι μονοετές συμβόλαιο; Τι είναι 3,5 εκατομμύρια δολάρια; Αυτή είναι ερώτησή μου. Γιατί δεν πληρώνει αυτός το Σακραμέντο; Θα έπρεπε να τους πληρώνει για να τον αφήσουν να παίξει. Θα έπρεπε να πληρώνει για να παίζει. Θα έπρεπε να είναι αντίστροφα.

Θα έπρεπε να είναι ο πρώτος παίκτης στο ΝΒΑ που πληρώνει μία ομάδα για να αγωνιστεί στο ΝΒΑ, αν σκεφτούμε τις κλοπές που έκανε μεταμφιεσμένος σαν παίκτης του ΝΒΑ όπου φοβόταν μέχρι και την σκιά του. Αλλά δεν φοβόταν να πάρει τα χρήματα. Θα έπρεπε να τους πληρώνει».