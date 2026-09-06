Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών: Το Μάλι έκανε την έκπληξη και προκαλεί μεγάλους τριγμούς

Το Μάλι νίκησε την Ισπανία (82-73) και έβαλε φωτιά στο Α’ Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου…

Από εκεί και πέρα στην 2η ημέρα του τουρνουά, η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Νιγηρία είναι η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Γερμανία πέτυχε την πρώτη νίκη της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1998. Παρομοίως και η Ουγγαρία, η νίκη της κόντρα στην Νιγηρία ήταν η πρώτη μετά από 28 χρόνια σε Παγκόσμια Κύπελλο.

Πριν από τον αγώνα της Ουγγαρίας, τα περισσότερα ριμπάουντ που είχαν μαζέψει δύο συμπαίκτριες ήταν 28. Συνολικά 14 για την Έλενα Μπαράνοβα και 14 για την Έλενα Χουντάτσοβα για τη Ρωσία εναντίον της Αυστραλίας το 1998. ΟΙ Ουγγαρέζος Γιούχαζ και Κις έσπασαν αυτό το ρεκόρ μάζεψαν 30 καταρρίπτοντας το ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΛΙ - ΙΣΠΑΝΙΑ: 82-73

Νίκη το Μάλι, και τώρα, το χάος

Το Μάλι υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων Παγκοσμίων Κυπέλλων, νικώντας την Ισπανία με 82-73 στο Βερολίνο. Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη του στην ιστορία της διοργάνωσης και η πρώτη απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα. Και μάλιστα κόντρα στην περσινή φιναλίστ του EuroBasket, που στην πρεμιέρα είχε συντρίψει τη Γερμανία με 30 πόντους.

Η Σίκα Κονέ ήταν η μορφή της ιστορικής βραδιάς για το Μάλι με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3/4 τρίποντα, καταγράφοντας το πέμπτο συνεχόμενο double-double σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Τζενέμπα Ν'Ντιαγέ είχε κι αυτή 19 πόντους, ενώ η Ρόκια Ντουμπία ήταν μία εκπληκτική floor general, συνέβαλε με 8 πόντους, 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Η Ισπανία απάντησε στο αρχικό 17-9 με σερί 8-0 και προηγήθηκε δύο φορές με επτά στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας ως το 34-27. Το ματς άλλαξε οριστικά στην τρίτη όταν η Καθόρλα έγραψε το 44-45 στα 25’, όμως το Μάλι απάντησε αμέσως με δύο διαδοχικά τρίποντα για το 50-45 και δεν ξανακοίταξε πίσω.

Από το 61-53, το δικό του 7-0 πέρασε από το τέλος της τρίτης περιόδου στην τέταρτη και διαμόρφωσε το 68-53, πριν η διαφορά αγγίξει δύο φορές τους 16 πόντους. Άλλους 19 πρόσθεσε η Τζενεμπά Εντιαγέ, ενώ η Ρόκια Ντουμπιά μοίρασε εννέα ασίστ. Για την Ισπανία, η Ιγιάνα Μαρτίν είχε 20 πόντους και εννέα στα τελευταία 2:21, χωρίς να ανατρέψει την ιστορία.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ: 74-58

Η Γερμανία και η Ιαπωνία έκαναν τον όμιλο… Μύλο

Όταν μετά από δύο αγωνιστικές κι ενώ απομένει μόνο μία ακόμα, τέσσερις ομάδες έχουν ακριβώς ίδιο ρεκόρ, αυτό σημαίνει ότι στην τελευταία αγωνιστική χρειάζονται μαθηματικοί και πανίσχυρα κομπιουτεράκια για να βγάλουν τα πιθανά σενάρια πρόκρισης. Το μόνο σίγουρο είναι τη Δευτέρα στο Βερολίνο, τέσσερις ομάδες στον Α’ Όμιλο θα μπουν έχοντας σχεδόν παρόμοιες ελπίδες για πρόκριση.

Τη νίκη του Μάλι κόντρα στην Ισπανία που αναστάτωσε ολόκληρο τον όμιλο, ήρθε να εκμεταλλευτεί η οικοδέσποινα Γερμανία, που ξεκίνησε άσχημα στην πρεμιέρα, αλλά στη δεύτερη αγωνιστική στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Με τη νίκη της 74-58 επί της Ιαπωνίας, η Γερμανία έβαλε πλώρη για πρόκριση και τα πάντα, και για τις τέσσερις ομάδες θα κριθούν τη Δευτέρα 7/9.

Αφήνοντας πίσω, λοιπόν, τη βαριά ήττα της πρεμιέρας από την Ισπανία και, μπροστά στο κοινό της οι οικοδέσποινες πήραν τον έλεγχο από το ξεκίνημα, προηγήθηκαν επί σχεδόν 39 λεπτά και μετέτρεψαν σε παράσταση για έναν ρόλο ένα παιχνίδι στο οποίο η Ιαπωνία απείλησε ουσιαστικά μόνο μία φορά.

Η Ιαπωνία βρήκε τις δικές της στιγμές. Με σερί 8-0 περιόρισε το 34-23 σε 34-31 και έδειξε ικανή να επιστρέψει. Η γερμανική αντίδραση ήταν καταιγιστική. Με επιμέρους σκορ 24-10 στην τρίτη περίοδο αποκατέστησε τον έλεγχό της, ενώ ένα 12-0 σε 3:19, από το 49-39 έως το 61-39, τελείωσε οριστικά την αναμέτρηση.

Η διαφορά έφτασε μέχρι τους 25 πόντους, στο 71-46. Η Φρίντα Μπούνερ ηγήθηκε με 19 πόντους, ευστοχώντας σε 8/12 σουτ και 3/4 τρίποντα, ενώ η Νιάρα Σαμπάλι πρόσθεσε 18 πόντους και εννέα ριμπάουντ. Πολύπλευρη ήταν η Λεόνι Φίμπιχ με εννέα ριμπάουντ, επτά ασίστ και τρία κλεψίματα. Για την Ιαπωνία, η Κοκόρο Τανάκα σημείωσε 15 πόντους, χωρίς όμως να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Τα stats της αναμέτρησης

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΙΓΗΡΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ: 67-71

Εκπληκτικό come back και νίκη-πρόκριση

Λίγες ώρες πριν, την προηγούμενη ημέρα, η Ουγγαρία είχε φύγει από την Berlin Arena έχοντας δεχθεί 46 πόντους στο κεφάλι από τη αγριεμένη Γαλλία… Το lead in για τον κρισιμότερο αγώνα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, κόντρα στη ΝΙγηρία, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κι όμως, οι Μαγυάρες συγκέντρωσαν όση πνευματική και σωματική δύναμη είχαν για να πετύχουν μία πραγματικά μεγάλη νίκη κόντρα στη Νιγηρία. Μία νίκη, που έφερε την Ουγγαρία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με τις Αφρικανές να επιστρέφουν στην πατρίδα της νωρίτερα απ’όσο θα ήθελαν.

Η Ουγγαρία περίμενε 28 χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο και επέστρεψε σε αυτές με μία πολύ μεγάλη εμφάνιση από τη Γιούχας που τελείωσε το ματς με 19 πόνους και 19 ριμπάουντ. Οι «δίδυμοι πύργοι» της κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, όμως χρειάστηκε ψυχραιμία μέχρι το τέλος για να αντέξει στην αφρικανική αντεπίθεση. Το καθοριστικό 12-0, από το 15-13 μέχρι το 15-25 και με πέντε πόντους της Γιούχας, καθόρισε τον χαρακτήρα του αγώνα.

Η διαφορά έφτασε τρεις φορές τους 14 πόντους, τελευταία στο 52-66, όμως η Νιγηρία αρνήθηκε να παραδοθεί. Με σερί 8-0 μείωσε σε 60-66 μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό και μετέτρεψε τα τελευταία δευτερόλεπτα σε θρίλερ, προτού η Ρέκα Λέλικ σφραγίσει τη νίκη από τη γραμμή των βολών.

Δείτε την στατιστική του αγώνα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ: 74-58

Ίσως στον πιο ανοιχτό όμιλο του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Κορέα, έχοντας τρεις παίκτριες να μοιράζουν συνολικά 32 ασίστ (Χέο 6, Κανγκ 7, Αν 8) έκανε θαυμάσιο ξεκίνημα και έβαλε πολύ ισχυρές βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Για ένα ημίχρονο, η Νιγηρία, της νέας παίκτριας του Αθηναϊκού, Βικτόρια Μακόλεϊ που είχε 10 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, ανάγκασε την Κορέα να ανησυχήσει πολύ έντονα. Το προβάδισμα άλλαξε εννέα φορές στο ματς, όμως η ασιατική ομάδα, έχοντας κερδίσει τις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, μετέτρεψε τελικά τη μάχη σε καθαρή νίκη, 99-81, στο Βερολίνο. Η τελευταία αλλαγή στο σκορ ήταν και η καθοριστική. Με 7:02 για το ημίχρονο, η Χαεράν Λι διείσδυσε για το 33-32. Από τότε το πράγμα κύλησε όπως ακριβώς το φανταζόταν η ομάδα από την Ασία, στηριζόμενη στην πίεση και στις σωστές αποφάσεις της.

Η Τζιχιούν Παρκ ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ματς με 27 πόντους, έξι κλεψίματα και μόλις ένα λάθος, σε μια εμφάνιση που συνδύασε τόσο το σκορ όσο και την εξαιρετική άμυνα. Δίπλα της, η Λισούλ Κανγκ πρόσφερε 20 πόντους και επτά ασίστ, έχοντας ανάψει τη σπίθα από την πρώτη περίοδο με τρία διαδοχικά τρίποντα. Η Έιμι Οκόνκουο κράτησε όρθια τη Νιγηρία με 22 πόντους.

Μάλιστα, η Οκόνκουο πέτυχε όλους τους πόντους στο σερί 7-0 στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το 59-51 σε 59-58 και ξαναβάζοντας τη Νιγηρία στο ματς. Η απάντηση ήρθε αργότερα καθώς στο τελευταίο δίλεπτο, η Κορέα έτρεξε δικό της 7-0, από το 90-78 στο 97-78. Η Κορέα άντεξε και η επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μάλλον την περιμένει πια…

Η στατιστική της αναμέτρησης

ΓΑΛΛΙΑ - ΚΟΡΕΑ: 95-69

Πρώτη πρόκριση, πρώτος αποκλεισμός

Στην πρώτη περίοδο η Κορέα έδειξε μία διάθεση να συνεχίσει στο ρυθμό που κινούνταν όλη η ημέρα. Με εκπλήξεις, απρόσμενα αποτελέσματα και …βαθμολογικό χάος. Οι Ασιάτισσες προηγήθηκαν με 31-24 στο πρώτο δεκάλεπτο και τα κομπιουτεράκια άρχισαν να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους, αλλά η Γαλλία είναι “κλειδωμένη” στο στόχο της.

Δε θα άφηνε καμία σκιά να την ακολουθεί στην πορεία της διοργάνωσης… Στα επόμενα 30 λεπτά οι παίκτριες του κόουτς Τουπάν επέτρεψαν μόνο 38 πόντους συνολικά στην Κορέα που στη δεύτερη περίοδο σημείωσε μόνο 6 πόντους… Το επιμέρους σκορ από το 11 μέχρι το 40ο λεπτό ήταν …71-38. Η ιστορία είχε γραφτεί από νωρίς και οι Γαλλίδες δείχνουν ότι περιμένουν με ακονισμένα δόντια τις υπαρδυνάμεις του μπάσκετ Γυναικών παγκοσμίως για να συναγωνιστούν μαζί τους στα νοκ άουτ.

Τα stats της αναμέτρησης