Συγκίνησε ο Πήλιος: «Αφιερώνω τη νίκη στον παππού που τον χάσαμε πριν δυο μέρες»

Ο Σταύρος Πήλιος έχασε τον παππού του και σε αυτόν αφιέρωσε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη.

Συγκλονιστικός ήταν ο Σταύρος Πήλιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς με τον Άρη, καθώς αποκάλυψε ότι ο παππούς του πέθανε πριν λίγες μέρες και δεν μπόρεσε να δώσει το παρών στην κηδεία λόγω του αγώνα.

«Θα ήθελα σήμερα να αφιερώσω τη νίκη στον παππού που τον χάσαμε πριν δυο μέρες. Παίζαμε σήμερα και δεν μπορούσα να είμαι στην κηδεία του. Οπότε αφιερώνω τη νίκη σε αυτόν», ανέφερε αρχικά.

Για τη νίκη επί του Άρη: «Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αντιδράσουμε σήμερα, μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά. Μπήκαμε στο γήπεδο με μόνο έναν στόχο, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Δεν σκεφτήκαμε καθόλου το παιχνίδι της Τρίτης. Ήμασταν σοβαροί. Βέβαια μετά το πρώτο γκολ χαλαρώσαμε, θα μπορούσαμε να ήμαστε λίγο πιο σοβαροί. ΟΚ όμως σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί. Σίγουρα τώρα με τη LASK θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρεμιέρα στο Champions League θα πρέπει να είμαστε κι εκεί πιο σοβαροί και πιο συγκεντρωμένοι γιατί είναι άλλο το επίπεδο, πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Τέλος αναφερόμενος στον κόσμο: «Να έχει υπομονή, να μας στηρίζει όπως έκανε και σε αυτό το ματς. Ο κόσμος ήταν φανταστικός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να είμαστε όλοι μαζί σε νίκες, λύπες όπως πέρσι κι έτσι θα καταφέρουμε ξανά».

