Θανατηφόρο τροχαίο στην Καισαρειά Κοζάνης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 75χρονος οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του ΙΧ που οδηγούσε.

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην Τοπική Κοινότητα Καισαρειάς του Δήμου Κοζάνης, με θύμα έναν 75χρονο άνδρα. Ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε τοιχίο στην είσοδο του χωριού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 75χρονος οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του ΙΧ που οδηγούσε. Το όχημα προσέκρουσε σε τοιχίο στην είσοδο της Καισαρειάς, γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προχώρησε σε καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) κατά τη μεταφορά του. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες, ο ηλικιωμένος κατέληξε.

Η Τροχαία Κοζάνης έχει αναλάβει να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα βοηθήσουν στην πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών.

Πηγή: newsbomb.gr