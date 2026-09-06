Τρένο η Μπαρτσελόνα και στη Βαλένθια

Η Βαλένθια υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε μία αναμέτρηση που βρίσκει τις δύο ομάδες σε εντελώς διαφορετική κατάσταση μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της La Liga. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο και οδηγούν τη βαθμολογία, την ώρα που οι «νυχτερίδες» αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη.

Η Μπαρτσελόνα μετρά 3/3, εννέα βαθμούς και τέρματα 12-2, έχοντας ήδη δύο «πεντάρες». Ξεκίνησε με το 5-0 απέναντι στην Έλτσε, ακολούθησε το 2-0 με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ στην τελευταία αγωνιστική επικράτησε 5-2 της Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, αντέδρασε άμεσα, με Ραφίνια και Γιαμάλ να πετυχαίνουν από δύο γκολ.



ΑΠΟΔΟΣΗ στο 2.25: Νίκη Μπαρτσελόνα & Over 3.5 γκολ

Αντίθετα, η Βαλένθια βρίσκεται στη 17η θέση με μόλις έναν βαθμό και απολογισμό 0-1-2. Μετά το 0-0 με τη Θέλτα και την ήττα 1-0 από την Μπέτις, ακολούθησε το 3-1 από τη Λα Κορούνια. Μάλιστα, βρέθηκε πίσω με 2-0 από το 17’, με τον Σαντίκ να σημειώνει το μοναδικό μέχρι στιγμής γκολ της στη φετινή La Liga.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η πρόσφατη παράδοση. Η Βαλένθια κέρδισε 3-1 την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, όμως είχαν προηγηθεί τέσσερις διαδοχικές νίκες των Καταλανών και μάλιστα με μεγάλες διαφορές (6-0, 5-0, 7-1 και 2-1). Και τα πέντε αυτά παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με Over 2.5 γκολ.

Έτσι, το «Μεστάγια» φιλοξενεί μία αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωτοπόρο και πιο παραγωγική ομάδα των πρώτων αγωνιστικών και μία Βαλένθια που αναζητά βαθμούς και αντίδραση μετά το δύσκολο ξεκίνημά της.

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