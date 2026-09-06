Ώρα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ: Τα «σημάδια» του Λίσι για το ΟΑΚΑ

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον ΟΦΗ φανέρωσαν, ως έναν βαθμό, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να κινηθεί ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Ξεκινώντας από τα βασικά, ο Ιταλός τεχνικός συνηθίζει να κινείται με κλειστά χαρτιά μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είναι από τους προπονητές που στην «πρόβα τζενεράλε» αποκαλύπτουν τα πλάνα τους ή προχωρούν σε ξεκάθαρες δοκιμές ενόψει του επόμενου αγώνα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, τόσο σε επίπεδο επιλογών όσο και χρόνου συμμετοχής, έδωσε σε έναν βαθμό το στίγμα για το πώς σκοπεύει να κινηθεί τα επόμενα 24ωρα σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο και δύσκολο ματς.

Την Τετάρτη, ο Λίσι προχώρησε σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αφού το ντεμπούτο τους πραγματοποίησαν οι Δημήτρης Μπαταούλας και Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ενώ τα πρώτα του λεπτά τη φετινή σεζόν μέτρησε ο Αντώνης Τσιφτσής. Την ίδια ώρα, αρκετοί παίκτες προφυλάχθηκαν, και λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά και στη σκέψη του επερχόμενου ντέρμπι, στο οποίο θα χρειαστούν διαφορετικές εντάσεις...

Ο Ράχμαν Μπάμπα πήρε πάνω του τα δύο τελευταία 90λεπτα, δίνοντας τις απαραίτητες «ανάσες» αλλά και τον χρόνο στον Δημήτρη Γιαννούλη να ενσωματωθεί στα «θέλω» του Αλέσιο Λίσι και να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, «προβάροντας» φανέλα βασικού για το ΟΑΚΑ.

Παρόμοια περίπτωση και αυτή του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε δευτερόλεπτο κόντρα στους Κρητικούς, με τον Ούγκρεσιτς να αγωνίζεται για 85 λεπτά και τον Μαντί Καμαρά να τον αντικαθιστά... Μετά από δύο 90λεπτες συμμετοχές σε Νορβηγία και Περιστέρι και ενόψει Παναθηναϊκού, ο «Ζαφ» προφυλάχθηκε και αποτελεί βασικό υποψήφιο για τα χαφ στο ματς του ΟΑΚΑ. Μένει να φανεί αν ο Σανταμαρία, ο οποίος ξεπέρασε τις στομαχικές διαταραχές ή ο Ούγκρεσιτς θα βρεθεί στο πλάι του, με τον Γάλλο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.

Στο κέντρο της άμυνας, μετά τον τραυματισμό του Παντελή Χατζηδιάκου στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και με γνώμονα πως ο Ντιέγκο Κόστα... μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όλα δείχνουν πως το δίδυμο Μιχαηλίδη-Ελουστόντο φαντάζει το επικρατέστερο, αν και ο Δημήτρης Μπαταούλας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο ντεμπούτο του.

Ο Τάχα Άλι, μπορεί να ήταν ο MVP του αγώνα στο Περιστέρι για τον ΠΑΟΚ, όμως μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε στον ώμο και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Τούμπα απέναντι στον ΟΦΗ, θα ήταν «παρακινδυνευμένο» να χρησιμοποιηθεί. Δεν αποκλείεται ο Σουηδός εξτρέμ να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα, με τον Ιταλό τεχνικό να «ποντάρει» πολλά πάνω του.

Μιλώντας για τον Δημήτρη Πέλκα, έδωσε με δύο γκολ νίκη-βάλσαμο στο Περιστέρι, προφυλάχθηκε κόντρα στους Κρητικούς, και θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα, για τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος. Όσο για τη δεξιά πτέρυγα; Έχει... κλειδώσει στα μετόπισθεν με τον Κένι και τον Αντρίγια μπροστά του, έχοντας τον Ντιαγέ στην κορυφή.