Μπόρζες για Ιωαννίδη: «Είναι δύσκολο να αφήνεις τον Φώτη εκτός, γιατί αξίζει να παίζει»

Το εγκώμιο του Φώτη Ιωαννίδη έπλεξε ο Λουίς Μπόρζες, μετά τη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Νασιονάλ.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, η Σπόρτινγκ επικράτησε με 2-0 της Νασιονάλ στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», για την 5η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να περνούν στο ματς ως αλλαγή.

Ο Ρουί Μπόρζες εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την απόδοση του Έλληνα επιθετικού στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, δίνοντας έμφαση στη μάχη για μια θέση στην επίθεση της Σπόρτινγκ. Ο Ιωαννίδης δεν σκόραρε, αλλά είχε αρκετές ευκαιρίες κι ένα δοκάρι.

Σε ερώτηση για το αν η απόδοση του Έλληνα φορ ανοίγει τον δρόμο για συνύπαρξη στην επιθετική γραμμή με τον Λουίς Σουάρες, ο Μπόρζες σημείωσε: «Είναι δύσκολο να αφήνεις τον Φώτη εκτός, γιατί αξίζει να παίζει. Είναι άδικο για εκείνους. Για μένα είναι καλό το γεγονός ότι έχω δύο επιθετικούς που μου δημιουργούν ευχάριστο πονοκέφαλο. Στο μέλλον μπορεί να παίξουν και οι δύο, ανάλογα με την περίσταση».