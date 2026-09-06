Crete IBT 2026: Κοντράρονται στον τελικό Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του Crete IBT 2026 (6/9, 21:00).

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Crete IBT και επικράτησε με 82-77. Έτσι, πήρε την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.

Εκεί θα συναντήσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Σημειώνεται πως οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αναμένεται να αγωνιστούν αυτή την φορά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το τζάμπολ του τελικού θα γίνει στις 21:00, ενώ του μικρού τελικού στις 18:00. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 4.

18:00 Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε

20:30 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας