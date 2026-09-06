Τραγωδία στα Ίσθμια: Σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Συνελήφθη ο κυβερνήτης της θαλαμηγού.

Τραγωδία σημειώθηκε στα Ίσθμια Κορινθίας όταν βάρκα συγκρούστηκε με θαλαμηγό με σημαία Μάλτας στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Κόλπο των Κεγχρεών, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός άντρα και τον τραυματισμό άλλου.

Η σύγκρουση ανάμεσα στη βάρκα και στη θαλαμηγό στα Ίσθμια σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι δύο άνδρες περισυνελέγησαν από το βοηθητικό σκάφος του φορτηγού πλοίου και μεταφέρθηκαν στη στεριά.

Έρευνα για τα αίτια

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας, στο οποίο επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο στην οποία βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, για τον έναν από τους δύο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν βγει για ψάρεμα. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, καθώς και το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην είχε τα απαραίτητα φώτα ναυσιπλοΐας. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού πρόκειται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Πηγή: ethnos.gr

