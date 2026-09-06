Θεσσαλικό ντέρμπι και μάχη στη Νέα Σμύρνη

Η πρεμιέρα της Superbet League 2 συνεχίζεται σήμερα με τρία δυνατά παιχνίδια.

Η δράση της Superbet League 2 περιλαμβάνει σήμερα το θεσσαλικό ντέρμπι στο AEL FC Arena, ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Το «αλογάκι» του Σωκράτη Οφρυδόπουλου παραδόθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού μεσοβδόμαδα, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-0 για το Κύπελλο. Η ΑΣΑ του Απόστολου Χαραλαμπίδη, από την άλλη, κινήθηκε δυναμικά στις μεταγραφές και στα φιλικά εντυπωσίασε.

Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη θέση του προπονητή, τον Περικλή Αμανατίδη αντί του Γιάννη Αποστολίδη, η Ζάκυνθος ταξιδεύει στη Χρυσούπολη για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Νέστο που πάλεψε, αλλά ηττήθηκε με 2-0 από την ΑΕΚ για το Κύπελλο.

Ο φιλόδοξος Πανιώνιος περιμένει στη Νέα Σμύρνη τον Αστέρα Τρίπολης Β’ που έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με την περυσινή, πετυχημένη σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2:

Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - ΑΠΣ Ζάκυνθος

16:00 Γήπεδο Πανιωνίου, Πανιώνιος - Αστέρας Aktor Β (SUPERBET.GR)

16:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet - Αναγέννηση Καρδίτσας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Μαρκό - Πανσερραϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

17:00 «Γρηγόρης Λαμπράκης», Athens Kallithea - Νίκη Βόλου (SUPERBET.GR)

17:30 Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

