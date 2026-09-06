Σκοράρει με «Ενίσχυση» ο Τζόλης στο Άρσεναλ – Τσέλσι

Το Λονδίνο ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι, με τις δύο ομάδες να φτάνουν στο μεταξύ τους ραντεβού έχοντας ξεκινήσει δυναμικά τη νέα σεζόν. Οι «κανονιέρηδες» έχουν χτίσει το απόλυτο στις επίσημες υποχρεώσεις τους, ενώ οι «μπλε» έρχονται επίσης από τρεις διαδοχικές νίκες σε Premier League και League Cup.

Η Άρσεναλ μετρά τρεις επιτυχίες χωρίς μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ. Μετά το 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield και το 3-0 απέναντι στην Κόβεντρι, πέρασε με 1-0 από την έδρα της Άστον Βίλα. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Σάκα στο 59’, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να διαχειρίζεται στη συνέχεια το προβάδισμά της και να διατηρεί για τρίτο συνεχόμενο επίσημο παιχνίδι ανέπαφη την εστία της.



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Από την άλλη, η Τσέλσι έχει ξεκινήσει με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αλλά και προβλήματα πίσω. Πέρασε με 3-2 από την έδρα της Φούλαμ, επικράτησε 2-0 της Λούτον στο League Cup και ακολούθησε το εντυπωσιακό 4-3 επί της Μπράιτον. Οι «μπλε» προηγήθηκαν 3-0 μόλις στο 32’, με τους Λάβια, Νέτο και Ζοάο Πέδρο να βρίσκουν δίχτυα. Η Μπράιτον επέστρεψε στο παιχνίδι, όμως ο Πάλμερ έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην Τσέλσι στο 74’.

Η πρόσφατη παράδοση γέρνει προς την πλευρά της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» είναι αήττητοι στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες. Μάλιστα, την προηγούμενη σεζόν επικράτησαν τρεις φορές της Τσέλσι, με 3-2 και 1-0 στο League Cup και 2-1 στην Premier League.

Το νέο λονδρέζικο ντέρμπι βρίσκει έτσι δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο ξεκίνημα: την Άρσεναλ με τρία clean sheets και την Τσέλσι με εννέα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της.

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