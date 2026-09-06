GP Ιταλίας: Τρεις επιλογές και μία... για να ανέβουν λίγο οι παλμοί

Κυριακή, Μόντσα και 53 γύροι στο «Ναό της Ταχύτητας». Ο Πιερ Γκασλί έκανε το μεγάλο μπαμ με την pole, ο Τζορτζ Ράσελ καραδοκεί δίπλα του και Ferrari, McLaren και Φερστάπεν περιμένουν από πίσω. Το σκηνικό είναι ιδανικό για αγώνα που δύσκολα θα μείνει πιστός στη σειρά εκκίνησης.

Εμείς, μετά το διάβασμα του τριημέρου και το ξεσκαρτάρισμα των αγορών, καταλήγουμε σε τρεις βασικές επιλογές και ένα +1 υψηλότερου ρίσκου.

Λιούις Χάμιλτον στο βάθρο, περίπου 2.00

Η Ferrari μπορεί να μην πήρε αυτό που ήθελε στις κατατακτήριες, όμως η ταχύτητά της φάνηκε από την Παρασκευή. Ο Χάμιλτον ξεκινά τέταρτος και χρειάζεται ουσιαστικά μία θέση για να μας πληρώσει. Στη Μόντσα, μπροστά στους tifosi, το βάθρο του σε απόδοση γύρω στο 2.00 είναι η επιλογή που μας αρέσει περισσότερο.

Τζορτζ Ράσελ νικητής, περίπου 1.87

Εδώ ποντάρουμε στον ρυθμό. Ο Ράσελ ξεκινά δεύτερος, έχασε την pole από τον εκπληκτικό Γκασλί, αλλά η Mercedes έδειξε πολύ δυνατή στις ελεύθερες δοκιμές και ο Βρετανός ήταν ταχύτερος στο FP2. Αν περάσει την Alpine και βρει καθαρό αέρα, έχει όλα τα εργαλεία για να ελέγξει τον αγώνα. Στο 1.85-1.90, μπαίνει στο δελτίο μας.

Όσκαρ Πιάστρι μπροστά από Λάντο Νόρις, περίπου 1.82

Η ποινή έριξε τον Πιάστρι από την τρίτη στην έκτη θέση, αλλά εξακολουθεί να ξεκινά δύο θέσεις μπροστά από τον Νόρις. Ίδιο μονοθέσιο, ίδιοι 53 γύροι και ένα μικρό αλλά χρήσιμο πλεονέκτημα θέσης για τον Αυστραλό. Σε απόδοση περίπου 1.80, το H2H αξίζει το ρίσκο.

+1: Πιερ Γκασλί στο βάθρο, περίπου 3.30

Εδώ αφήνουμε στην άκρη τη ζώνη ασφαλείας. Η pole του Γκασλί δεν ήταν λαχείο. Η Alpine ήταν ανταγωνιστική σε όλο το qualifying και ο Γάλλος έκανε τον γύρο όταν έπρεπε.

Το ερωτηματικό είναι μεγάλο: άλλο ένας εκρηκτικός γύρος και άλλο 53 γύροι απέναντι σε Mercedes, Ferrari, Red Bull και McLaren. Γι' αυτό δεν τον βάζουμε στις τρεις βασικές επιλογές. Από την pole όμως, το βάθρο σε απόδοση γύρω στο 3.30 είναι αρκετά δελεαστικό για το +1 μας.

Οι τρεις βασικές λοιπόν: Χάμιλτον βάθρο, Ράσελ νίκη και Πιάστρι απέναντι στον Νόρις. Και για όποιον θέλει λίγο περισσότερο αλατοπίπερο στην κυριακάτικη Μόντσα, Γκασλί στο βάθρο.

Ο αγώνας αρχίζει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Και μετά; Καναπές, καφές και... σβήνουν τα κόκκινα.