Οι ευχές της εθνικής Μαρόκου για ταχεία ανάρρωση στον Ελ Κααμπί: «Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ»

Η εθνική Μαρόκου έστειλε τις ευχές της στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για να γίνει γρήγορα καλά.

Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί συγκλόνισε τους πάντες στον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την εθνική Μαρόκου. Η πολύμηνη απουσία του 33χρονου Μαροκινού φορ σημαίνει ότι θα χάσει και πολλά παιχνίδια των «λιονταριών του Άτλαντα».

Η εθνική Μαρόκου πάντως έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του έμπειρου επιθετικού, στέλνοντας τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση.

«Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ Ελ Καάμπι! Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά.