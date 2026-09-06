Κεντρικό θέμα στα ΜΜΕ του Μαρόκου ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί: « Στιγμές που κόβουν την ανάσα»

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο έγινε αμέσως πρώτο θέμα στα ΜΜΕ του Μαρόκου

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1), όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αμέσως πρώτο θέμα στα ΜΜΕ του Μαρόκου, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς διεθνείς ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας .

Όλα τα μέσα κάνουν λόγο για έναν «σοκαριστικό και σοβαρό τραυματισμό» και «στιγμές που κόβουν την ανάσα» παρουσιάζοντας τις εικόνες από τη στιγμή της σύγκρουσης με τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριου Σιαμπάνη.

Έντος ο προβληματισμός και η ανησυχία , καθώς η διάγνωση για κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι σημαίνει ότι ο έμπειρος επιθετικός θα μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλήγμα εκτός από τον Ολυμπιακό και για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το Μαρόκο ξεκινάει την προκριματική του διαδρομή για το Κύπελλο εθνών Αφρικής 2027, αντιμτωπίζοντας την Γκαμπόν.

Φυσικά γίνεται αναπαραγωγή των ελληνικών ρεπορτάζ, με τα ξένα ΜΜΕ αναδημοσιεύουν διαρκώς τις πληροφορίες, σημειώνοντας πως ο παίκτης θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου σήμερα (6/9).

Χαρακτηριστικοί τίτλοι:

Hesport / Hespress: «Σοκαριστικός τραυματισμός: Ο Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης και οδηγείται στο χειρουργείο».

Le Site Sport: «Σοβαρός τραυματισμός για τον Ελ Κααμπί - Σκηνές που κόβουν την ανάσα στην Ελλάδα».

Youl You: «Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη βαρύ τραυματισμό μετά από βίαιη σύγκρουση».

Morocco World News: «Ο Μαροκινός διεθνής Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης και χειρουργείται την Κυριακή».

Mountakhab: «Η διάγνωση για τον Ελ Κααμπί: Επιβεβαιώθηκε το κάταγμα, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο από τον γιατρό του Ολυμπιακού».