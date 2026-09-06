Μουράτογλου στο SDNA: «Να αφήσει πίσω την προηγούμενη καριέρα του ο Στέφανος»

Ο Πατρίκ Μουράτογλου βλέπει τον Στέφανο Τσιτσιπά να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Γάλλος προπονητής, που επέστρεψε στο box του Έλληνα τενίστα ως head coach και τον έχει εμπνεύσει στη Νέα Υόρκη, μιλάει στο SDNA για τις αλλαγές που έχει διαπιστώσει, τη βελτίωση στην αγωνιστική και ψυχολογική του διαχείριση και την προσπάθεια για επιστροφή στην κορυφή.

Ο Μουράτογλου δεν κρύβει την πίστη του στις δυνατότητες του Στέφανου, τον οποίο θεωρεί ικανό να επιστρέψει στο Top 10 και να διεκδικήσει ένα Grand Slam.

Παράλληλα, αναφέρεται στην αποχώρηση του Απόστολου Τσιτσιπά από την ομάδα, ενώ κάνει και «αιχμηρά» σχόλια για τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

- Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι που επέστρεψες στο box του Στέφανου;

«Καλή ερώτηση. Ναι, επέστρεψα, αλλά είναι διαφορετικά. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Απολαμβάνω πολύ τον χρόνο που περνάω μαζί του, είτε είναι στο γήπεδο, είτε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και είμαι ενθουσιασμένος, γιατί νιώθω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Και το βλέπω σαν μια δεύτερη καριέρα που ξεκινάει για εκείνον. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσει πίσω του την προηγούμενη καριέρα του. Ήταν εκπληκτική, σίγουρα. Δύο τελικοί Grand Slam, έφτασε τόσο κοντά στο να γίνει κάποια στιγμή Νο.1 στον κόσμο. Ήταν πραγματικά σπουδαία. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην κουβαλάει όλα αυτά μαζί του, ειδικά σε αυτό το σημείο της καριέρας του, όταν πηγαίνει στους αγώνες, γιατί είναι ένα βάρος... Δεν πρέπει να σκέφτεται: "Ελπίζω να επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο". Αντί γι’ αυτό, ας σκέφτεται: "Εντάξει, τώρα ξεκινάω την καριέρα μου. Είμαι σε αυτή τη θέση στην κατάταξη και θα κάνω τα πάντα για να βελτιωθώ και να γίνω όσο καλύτερος μπορώ". Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πιο θετική σκέψη. Η άλλη μπορεί να φέρει αρνητικότητα».

- Για σένα πρέπει να είναι πρόκληση να δουλεύεις μαζί του σε αυτή τη φάση της καριέρας του.

«Ναι, αλλά μου αρέσουν αυτού του είδους οι προκλήσεις. Το έχω κάνει αρκετές φορές στην καριέρα μου. Με τη Σερένα όταν ξεκίνησα ήταν το ίδιο: δύο χρόνια χωρίς να έχει κερδίσει Grand Slam. Το έχω κάνει και με άλλους. Ξέρεις κάτι; Είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Όλοι έχουν προβλήματα. Δεν είναι όλα τέλεια. Και η δουλειά ενός προπονητή είναι να βοηθάει τους παίκτες να λύνουν τα προβλήματά τους και να προχωρούν μπροστά. Και ταυτόχρονα, αυτό είναι περισσότερο το βραχυπρόθεσμο κομμάτι. Βρίσκεις έναν τρόπο να λύσεις ένα πρόβλημα, μετά έρχεται ένα άλλο και μετά ένα ακόμη, και αυτό είναι εντάξει. Έτσι είναι η ζωή. Αν ήταν εύκολο, θα το έκανε ο καθένας, οπότε δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το ένα μέρος, που αφορά περισσότερο το βραχυπρόθεσμο διάστημα. Και μετά υπάρχει το δεύτερο, πιο μακροπρόθεσμο κομμάτι, που είναι το αγωνιστικό πλάνο: πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αναπτυχθεί. Αυτό είναι κάτι που ως προπονητής πρέπει να κάνεις με όλους, ακόμη και με τον Νο.1 παίκτη στον κόσμο. Ακόμη και ο Νο.1 μπορεί να έχει ένα project. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχεις ένα όραμα για το πού θέλεις να πας και να έχεις τη διάθεση να βελτιώνεσαι συνεχώς. Και ο Στέφανος το έχει αυτό, πιστεύω ότι έχει πολύ καλή νοοτροπία. Ναι, είναι μια πρόκληση κατά κάποιον τρόπο, επειδή έπεσε στην κατάταξη. Και τα δύο τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα για εκείνον σε πολλά επίπεδα. Πέρασε πολλά, κάτι που εξηγεί και την κατάταξή του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Τραυματισμοί... Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Είναι μια πρόκληση, αλλά από την άλλη πλευρά είναι εκπληκτικό να δουλεύω μαζί του. Και πραγματικά πιστεύω πολύ ότι θα βρει τον τρόπο να πετύχει σπουδαία αποτελέσματα στο μέλλον»..

«Το μέλλον θα δείξει αν πήρε τη σωστή απόφαση»

- Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε επέλεξε εσάς, πιστεύεις ότι ήταν η σωστή απόφαση να αφήσει τον πατέρα του; Το να αφήσει τον πατέρα του; Θα έπρεπε να το είχε κάνει χρόνια πριν; Ξέρεις την οικογένεια, ξέρεις τη σχέση τους...

«Για μένα είναι δύσκολο να απαντήσω για έναν λόγο: είναι ο πατέρας του, οπότε είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αν ήταν μόνο επαγγελματικό, θα μπορούσα να απαντήσω. Αλλά εδώ είναι και επαγγελματικό και προσωπικό. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να απαντήσω. Είναι οι γονείς σου, υπάρχει πολύ συναίσθημα που συνοδεύει κάτι τέτοιο. Είναι καλή απόφαση ή όχι; Το μέλλον θα το δείξει. Αυτό που είναι σημαντικό στη ζωή είναι να κάνεις αυτά που πιστεύεις και να ακολουθείς αυτό που θεωρείς σωστό. Ακόμη κι αν είναι λάθος, όλοι κάνουμε λάθη. Άνθρωποι που αλλάζουν προπονητή κάθε δύο εβδομάδες δεν παίρνουν καλές αποφάσεις, γιατί χρειάζεσαι σταθερότητα, αλλά δεν είναι αυτό που κάνει εκείνος. Προσπαθεί να βρει τον σωστό δρόμο για τον ίδιο σε αυτή τη φάση της καριέρας του. Και πάλι, το μέλλον θα δείξει αν ήταν καλή απόφαση ή όχι. Είχαν εκπληκτικά αποτελέσματα μαζί για πολλά χρόνια. Αν αφήσεις στην άκρη το γεγονός ότι είναι ο πατέρας του, κάποια στιγμή αισθάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι αυτό δεν λειτουργεί πλέον. Αυτό θα έκανε ο καθένας, με οποιονδήποτε προπονητή. Το θέμα είναι ότι είναι πιο δύσκολο επειδή είναι ο πατέρας του, όμως αυτό το βλέπεις κάθε μέρα στο ATP Tour. Οι άνθρωποι έχουν καλά αποτελέσματα και κάποια στιγμή η συνεργασία δεν λειτουργεί πλέον για τον Χ, Ψ ή Ζ λόγο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Και έτσι, παίκτης και προπονητής αποφασίζουν ότι είναι καλύτερο να χωρίσουν τους δρόμους τους και να βρουν κάτι άλλο, ο προπονητής για τον εαυτό του και ο παίκτης για τον εαυτό του. Και πάλι, όταν πρόκειται για τον πατέρα σου, είναι πιο δύσκολο, γιατί υπάρχει πολύ συναίσθημα».

- Μίλησες προηγουμένως για τη νοοτροπία και για το ότι πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Πιστεύεις ότι είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του και πώς πρέπει να επικεντρωθείτε στο ψυχολογικό κομμάτι;

«Ναι και όχι. Δεν νομίζω ότι είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του, γιατί νιώθω ότι πραγματικά βλέπει τον εαυτό του να μπορεί να πετύχει σπουδαία αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Θα έλεγα ότι βραχυπρόθεσμα η αυτοπεποίθησή του δεν είναι τόσο μεγάλη. Δεν είχε τόση. Μακροπρόθεσμα, ναι. Το ψυχολογικό κομμάτι του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά σημαντικό σε κάθε άθλημα, στη ζωή και στο τένις. Πιθανότατα ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι σε πολλά άλλα αθλήματα. Σίγουρα είναι ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να αποδώσει βραχυπρόθεσμα. Δεν είναι το παν, αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μόνο ψυχολογικό ή μόνο τεχνικό. Για να νιώσεις ψυχικά δυνατός, πρέπει επίσης να νιώθεις δυνατός μέσα στο παιχνίδι σου. Αν δεν νιώθεις έτσι, δεν είναι εύκολο. Αν πας σε μια εξέταση και δεν έχεις διαβάσει, δεν πρόκειται να έχεις αυτοπεποίθηση. Είναι ένας ολόκληρος συνδυασμός παραγόντων και πρέπει να είμαστε καλοί σε όλους ταυτόχρονα, ώστε τα πράγματα να λειτουργούν όπως πρέπει».

«Ελέγχει καλύτερα τα συναισθήματά του»

- Ξεκινήσατε να δουλεύετε μαζί μετά το Roland Garros. Έχεις δει κάποια βελτίωση; Έχεις δει έναν διαφορετικό Στέφανο από τότε;

«Νομίζω πως ναι, τον έχω δει. Νομίζω, όμως, ότι εδώ (στη Νέα Υόρκη) έχει δείξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση σε δύο τομείς. Πρώτον, στην ανταγωνιστικότητά του. Νομίζω ότι αγωνίζεται πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι ελέγχει καλύτερα τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και μπορώ να δω ότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί με τον εαυτό του είναι καλύτερος. Κάτι που του εξήγησα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάς στον εαυτό σου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπορεί να σε κάνει να γίνεσαι όλο και καλύτερος όσο εξελίσσεται ο αγώνας ή όλο και χειρότερος. Ο στόχος είναι να ξεκινάς τον αγώνα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να τον τελειώνεις σε υψηλότερο επίπεδο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα μιλάς στον εαυτό σου θα σε κάνει καλύτερο. Αν δεν μιλάς στον εαυτό σου με τον σωστό τρόπο, θα τελειώσεις τον αγώνα σε χειρότερο επίπεδο και θα χάσεις. Οπότε η διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα μπορεί να είναι αυτή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και νομίζω ότι εδώ μέχρι τώρα τα έχει πάει εξαιρετικά καλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το συναισθηματικό κομμάτι του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι ακόμη και στο ίδιο του το παιχνίδι βλέπω σημαντικές βελτιώσεις. Και δεν τις είδα τις προηγούμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι εδώ κάποια πράγματα «κούμπωσαν» περισσότερο. Νομίζω ότι το slice backhand του, για παράδειγμα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Η μέρα με τη νύχτα. Είναι τόσο πολύ καλύτερο».

- Νομίζω, πάντως, ότι αυτή η ηρεμία, ο τρόπος που διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, προέρχεται και από τις αντιδράσεις της ομάδας.

«Ο ρόλος του box είναι να δίνουμε στον παίκτη το συναίσθημα που χρειάζεται κάθε στιγμή. Αν είμαστε θυμωμένοι ή υπερβολικά ενθουσιασμένοι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον βάλουμε κι εκείνον σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζεσαι ηρεμία. Χρειάζεται να καταλαβαίνεις τι κάνεις, το παιχνίδι, κ.λπ. Αν δεν είσαι ήρεμος, είναι δύσκολο. Μπορεί να συμβεί κάποιες φορές ένας παίκτης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα να είναι λίγο απρόσεκτος και τότε πρέπει να τον πιέσεις. Τις περισσότερες φορές, όμως, ισχύει το αντίθετο. Ο παίκτης χρειάζεται να είναι ήρεμος και να έχει αυτοπεποίθηση».

«Όταν βλέπω πρόβλημα το λύνω»

- Γνωρίζοντάς τον από τότε που ήταν μικρός, σε εξέπληξαν κάποια σχόλια από τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, από τον γυμναστή του παλιότερα, σε σχέση με την εργατικότητά του και τη φυσική του κατάσταση;

«Τον γνωρίζω από τότε που ήταν 17 ή 16 ετών. Οπότε σίγουρα ισχύει το αντίθετο από αυτό που έχει περιγραφεί. Δεν ήμουν εκεί όταν ήταν με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, δύσκολο για μένα να σχολιάσω. Αλλά είναι πιθανό όταν είσαι πάρα πολύ πεσμένος ψυχολογικά, να είναι πιο δύσκολο να δουλέψεις με τον τρόπο που πρέπει. Γι’ αυτό υπάρχει ο προπονητής. Είναι εδώ για να βοηθήσει. Όχι για να κριτικάρει και να βγαίνει στον τύπο. Όταν βλέπω προβλήματα, τα λύνω. Ίσως οι άνθρωποι που τα έλεγαν αυτά απλώς εξέφραζαν την αδυναμία τους να λύσουν τα προβλήματα και τις δικές τους απογοητεύσεις. Έτσι το βλέπω εγώ. Ξέρεις, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που κριτικάρουν και αυτοί που δρουν και βρίσκουν λύσεις. Εγώ προτιμώ να είμαι ένας από τους δεύτερους. Και δεν νομίζω ότι με έχεις ακούσει ποτέ, σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, στα 30 χρόνια της καριέρας μου, να βγαίνω και να κριτικάρω τον παίκτη μου. Γιατί βρίσκω λύσεις. Και αν έχω ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα, τότε μιλάς με τον παίκτη σου. Δεν βγαίνεις στον τύπο. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς λάθος».

«Top 10 και Grand Slam»

- Σε ό,τι αφορά το μέλλον τώρα. Πού θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει;

«Όπως σου είπα, δεν με ενδιαφέρει πού ήταν. Είναι σπουδαίος. Μπορεί να αποδώσει στα Grand Slam; Να φτάσει πραγματικά πολύ μακριά; Φυσικά. Σίγουρα μπορεί να ανέβει στην κατάταξη, εννοείται. Τον βλέπω πολύ σταθερά μέσα στο Top 10 και ικανό να φτάσει εξαιρετικά μακριά. Και γιατί όχι να κερδίσει κάποια μέρα ένα Grand Slam. Νομίζω ότι έχει την ικανότητα να το κάνει, 100%. Για να απαντήσω και στην ερώτησή σου ταυτόχρονα: για μένα, δουλεύει 100%. Υπάρχει μηδέν, μηδέν, μηδέν πρόβλημα με αυτό. Μηδέν. Έχω συναντήσει άλλους παίκτες στη ζωή μου που πραγματικά δυσκολεύονταν να δουλέψουν σκληρά. Έλυσα το πρόβλημα. Αλλά ο Στέφανος, όχι. Μηδέν. Όχι, είναι πολύ εργατικός. Κανένα πρόβλημα. "Είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον παίκτη", πολύ αστείο. Όπως είπα, αυτό δεν είναι προπονητική».

- Όταν ξεκινήσατε να δουλεύετε μαζί, υπήρχε κάτι που του είπες ότι πρέπει να κάνει; Υπήρχε κάτι που ήθελες να βελτιώσεις;

«Όχι, δεν ξεκίνησα λέγοντάς του "πρέπει να κάνεις αυτό". Βλέπω πράγματα όταν παίζει αγώνες. Αλλά το πώς το κάνουμε, πώς το βελτιώνουμε, δεν το ήξερα. Χρειάζομαι χρόνο, να περάσω χρόνο με τον παίκτη, να καταλάβω πώς λειτουργούν όλα και μετά θα βρούμε λύσεις. Ποτέ δεν ξεκινάω έχοντας τις δικές μου ιδέες, γιατί θα ήταν λάθος να το κάνω έτσι. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να γίνουμε λίγο πιο πειθαρχημένοι, κάτι που ήταν σημαντικό. Και μόλις το συζητήσαμε, το έκανε αμέσως. Μηδέν εγωισμός, μηδέν. Όπως είπα, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γι’ αυτό που κάνει. Νομίζω ότι δίνει στον εαυτό του 100% την ευκαιρία να πετύχει. Και, ξέρεις, είναι εκπληκτικό, γιατί δεν θα έχει τύψεις ή απωθημένα, επειδή κάνει ό,τι μπορεί».

«Tου έχω πει ότι δεν μπορώ να ταξιδεύω»

- Πώς θα λειτουργήσει η συνεργασία σας; Θα ταξιδεύεις περισσότερο μαζί του τώρα;

«Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ταξιδεύω, αλλά του το είπα από την πρώτη μέρα. Γι’ αυτό οργανώσαμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, με τον Tομά (Περίν), τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και ο οποίος εργάζεται επίσης πολλά χρόνια στην ακαδημία. Τον γνωρίζω καλά, οπότε έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Επικοινωνούμε κάθε μέρα με τον Tομά όταν δεν είμαι εκεί. Και είπα στον Στέφανο ότι θα κάνω το briefing πριν από κάθε αγώνα μαζί του, μέσω βίντεο, κάνουμε και το briefing μετά από κάθε αγώνα. Δουλεύω με τον Tομά για να οργανώνουμε την προπόνηση κάθε μέρα, οπότε απλώς δεν είμαι σωματικά εκεί. Θα ήταν καλύτερο, είμαι ειλικρινής. Αλλά νομίζω ότι λειτουργεί καλά, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον Tομά. Πολύ καλή σχέση. Ο Τομά έχει επίσης πολύ καλή σχέση μαζί μου, όμως και πάλι, τα αποτελέσματα θα δείξουν. Αυτό είπα και στον Στέφανο. Του είπα: "Άκου, αν λειτουργεί, λειτουργεί. Αν δεν λειτουργεί, θα βρούμε άλλη λύση. Αλλά πρέπει να φέρει αποτελέσματα".

- Ίσως ταξιδεύεις μαζί του στα Grand Slams;

«Δεν του έχω πει ακόμη για του χρόνου, οπότε δεν πρόκειται να το διαβάσει αυτό στον tύπο. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, είπα ότι υπάρχει μόνο ένα που μπορώ να κάνω. Αυτό εδώ».

- Θα συνεχίσετε και του χρόνου; Έχετε μιλήσει γι’ αυτό;

«Όχι, δεν έχουμε μιλήσει γι’ αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε μια συζήτηση. Όπως είπα, πρέπει να λειτουργεί. Πρέπει να φέρει αποτελέσματα, γι’ αυτό είμαστε εδώ. Οπότε, είτε θα φέρουμε αποτελέσματα είτε θα πρέπει να αλλάξουμε. Κανένα πρόβλημα. Ακόμα και όταν δούλευα με τη Σερένα, κάθε χρόνο στο τέλος της σεζόν καθόμασταν κάτω. Είσαι χαρούμενη; Είμαι χαρούμενος; Θέλουμε να συνεχίσουμε, ναι ή όχι; Πριν ξεκινήσουμε την επόμενη προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα, ναι, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Αλλά θα το γνωρίζουμε, νομίζω, πριν το ανακοινώσουμε».