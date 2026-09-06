Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένο» Bet Builder στην Κρήτη

Αυτή η Κυριακή στη Super League φέρνει και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται για να φτιάξουν το ξεκίνημα της χρονιάς τους, ενώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού στην Κρήτη ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά.

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Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει φυσικά στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει θετικά τη σεζόν και έρχονται από δύο διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθούν γκολ. Αρχικά πέρασαν με 2-0 από τη Λιβαδειά και στη συνέχεια επικράτησαν 1-0 της Νίκης Βόλου για τη League Phase του Κυπέλλου. Το τελευταίο παιχνίδι μόνο εύκολο δεν ήταν, με τη Νίκη να δυσκολεύει αρκετά το «τριφύλλι» και τον Ταμπόρδα να δίνει τη λύση με κεφαλιά στο 59’. Νωρίτερα είχε ακυρωθεί γκολ του Ντέσερς, ενώ οι Βολιώτες δημιούργησαν και δικές τους σημαντικές στιγμές.

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Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο μία αγωνιστική στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στους τρεις βαθμούς, όμως συνολικά παραμένει αήττητος στα οκτώ φετινά επίσημα παιχνίδια του, με πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες. Το ντέρμπι αποτελεί σαφώς το πιο απαιτητικό τεστ μέχρι τώρα.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή με 2/2 νίκες και τέρματα 6-1, έχοντας επικρατήσει 4-0 του Λεβαδειακού και 2-1 του Ατρομήτου. Στο Κύπελλο, πάντως, έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα, σε ένα ματς όπου είχε την πρωτοβουλία και αρκετές ευκαιρίες, αλλά σταμάτησε πάνω στον Χριστογεώργο. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο ΟΑΚΑ.

Η πρόσφατη παράδοση των ντέρμπι δείχνει μεγάλη ισορροπία. Τα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος ολοκληρώθηκαν 2-2 και 0-0, ενώ συνολικά, στα τελευταία χρόνια οι διαφορές είναι μικρές και αρκετές συναντήσεις έχουν κριθεί στο ένα γκολ.



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Στο άλλο παιχνίδι, ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά έχοντας ήδη πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα μέσα στην εβδομάδα. Οι Κρητικοί κράτησαν το 0-0 στην Τούμπα, με τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, και επιστρέφουν τώρα στο πρωτάθλημα, όπου έχουν τρεις βαθμούς μετά τη νίκη 2-0 επί του Βόλου και την ήττα 2-1 από τον Άρη.

Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει με διαδοχικές ισοπαλίες. Πήρε το 1-1 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Super League και ακολούθησε το 2-2 με τη Μαρκό στο Κύπελλο, σε ένα ματς όπου ανέτρεψε προσωρινά το σκορ πριν δεχθεί την ισοφάριση στο 90+4’. Η πρόσφατη παράδοση απέναντι στον ΟΦΗ είναι υπέρ της, καθώς παραμένει αήττητη στα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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