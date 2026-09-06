Γιώργος Λιμνιάτης: «100 φορές να έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Μπανταλόνα του Ζοτς...»

Ο ασίσταντ κόουτς της Εθνικής και παλιός παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε για όλους και για όλα.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης είναι πλέον ασίσταντ κόουτς του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική. Ως παίκτης κατέγραψε πολλά χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τον Πανελλήνιο και παίζοντας πάνω από όλα στον Ολυμπιακό του Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο Λιμνιάτης μίλησε στη Foxbet και τον Τόλη Κοτζιά, και είχε να πει πολλά. Για το φάουλ, που δεν έγινε και δέχθηκε η Εθνική το τρίποντο του Χουάντσο. Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Για το πως χάθηκε για τον Ολυμπιακό η Ευρωλίγκα στο Τελ Αβίβ από την Μπανταλόνα του Ζοτς.

Για τον απίστευτο Αλφόνσο Φορντ, για το μπασκετικό μεγαλείο του Ρόι Τάρπλεϊ και για το τσαντάκι, που πάντα κουβαλούσε ο Ουόλτερ Μπέρι.

Μίλησε επίσης για Ντόρσεϊ, Μήτογλου, Καλάθη, Μοντέρο, Φρανσίσκο, Αβδάλα και Σαμοντούροφ. Και όχι μόνο, σε μία εκπομπή, που θα βγει στις 14.00 στο youtube της Foxbet.

