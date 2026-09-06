Τεχνικά ελεγμένο το μοιραίο Phantom στην Τανάγρα, τα δύο σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της πτώσης

Ως ενταγμένο κανονικά στο στόλο των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας περιγράφουν στρατιωτικές πηγές το μοιραίο F-4E Phantom, το οποίο συνετρίβη χθες, συμμετέχοντας στο «Athens Flying Week 2026», σε μικρή απόσταση από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, κοστίζοντας τη ζωή στον Επισμηναγό, Ιωάννη Μπλέσια και τον Σμηναγό, Δημήτριο Πέτρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για επιχειρησιακά ενταγμένο και τεχνικά ελεγμένο αεροσκάφος, το οποίο συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή αεροπορική επίδειξη.

Άλλωστε, και στην περίπτωση των αεροπορικών επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως στην περίπτωση της πρόσφατης εκδήλωσης για τα 95 χρόνια ενεργούς παρουσίας της στον Φλοίσβο, στην συγκεκριμένη επίδειξη συμμετείχαν και παλαιότερα αεροσκάφη των Phantom, όπως το ιστορικό αεροσκάφος Spitfire, που μετείχε στις επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την ίδια ώρα, η χθεσινή συμμετοχή του Phantom στο «Athens Flying Week 2026» αφορούσε απλή διέλευση του αεροσκάφους και όχι «ακροβατική επίδειξη», δηλαδή επίδειξη με σύνθετους ελιγμούς, όπως αυτοί που επιχειρούν οι πιλότοι της ομάδας «ΖΕΥΣ» με τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών

Τα σενάρια για την συντριβή του Phantom

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, άνθρωποι της Πολεμικής Αεροπορίας που γνώριζαν τους δύο χειριστές κάνουν λόγο για δύο ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη. Μάλιστα ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, σύμφωνα με πληροφορίες, διέθετε πολλές ώρες πτήσης, ενώ η αεροπορική παράδοση υπήρχε και στην οικογένειά του, καθώς ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στον χώρο.



Σε ό,τι αφορά τα αίτια της συντριβής, οι έρευνες συνεχίζονται, με την Πολεμική Αεροπορία να εξετάζει μέχρι στιγμής δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.



Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στο μαχητικό αεροσκάφος από την πίεση που δέχθηκε κατά τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό με συγκεκριμένη αποστολή και δυνατότητες.



Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο ένα σμήνος πουλιών, τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, να προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους.



Πάντως, εάν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξαρχής, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμούν πως οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να διασωθούν οι ίδιοι, αλλά και το αεροσκάφος.

Το γεγονός ότι το αεροσκάφος συνετρίβη εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας αποτελεί, σύμφωνα με ορισμένα στελέχη, μια ένδειξη της προσπάθειας των δύο άτυχων χειριστών να προφυλάξουν τους συμμετέχοντες, στοιχείο που μένει να επιβεβαιωθεί από την έρευνα.

Πηγή: protothema.gr