Τουμπά για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου» (pic)

Ο Αλγερινός αμυντικός έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον μεγάλο άτυχο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ο 33χρονος επιθετικός των «ερυθρόλευκων» που υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Κυριακής (6/9) με τον χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται στους 6-7 μήνες.

Συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό και αντίπαλοι στέκονται στο πλευρό του έμπειρου στράικερ, στέλνοντας μηνύματα στήριξης.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Αχμέντ Τουμπά. Ο Αλγερινός στόπερ, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και φέτος παίζει με τη μορφή δανεισμού στη Χάβρη, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια για τον πρώην αντίπαλο του ποστάροντας μια κοινή τους φωτογραφία, ο 28χρονος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Ελ Κααμπί, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου. Να γίνεις γρήγορα καλά».