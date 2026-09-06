Ο Κώστας Καραμανλής ύμνησε τον παλαίμαχο επιθετικό και κορυφαίο σκόρερ Αντώνη Αντωνιάδη

Για τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Αντωνιάδη και την ιστορία που έγραψε στο ποδόσφαιρο και σε συνεργασία με τον Μίμη Δομάζο, μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Ξάνθης προς τιμήν τού Αντωνιάδη, που έχει καταγωγή από την περιοχή, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του δημοσιογράφου Κώστα Μπλιάτκα, με τίτλο: «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης- Ο Κοντός και ο Ψηλός», έδωσε το παρών ο Κώστας Καραμανλής και μίλησε για τα παιδικά του ινδάλματα.

Περιέγραψε τις παιδικές του αναμνήσεις από τα θρυλικά γκολ του Αντωνιάδη σε αγώνες του Παναθηναϊκού με ομάδες του εξωτερικού, όπως η Εβερτον, ο Ερυθρός Αστέρας και ο Αγιαξ, λέγοντας πως ακόμα του προκαλούν ρίγη συγκίνησης.

«Οι φίλοι του αθλητισμού, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, χωρίς ομαδικές παρωπίδες, τιμούμε σήμερα έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν αγωνιστή των γηπέδων και της ζωής, τον Αντώνη Αντωνιάδη.

Φίλε Αντώνη, σε καλωσορίζουμε με αγάπη. Και με ευγνωμοσύνη για τις μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας και εθνικής ανάτασης που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα αγωνιστικότητας, πίστης, αφοσίωσης και συνέπειας που έδωσες και εξακολουθείς να δίνεις σε όλους τους Έλληνες.

Ο Αντωνιάδης, ο «ψηλός», όπως καθιερώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων, ανεξάρτητα από οπαδική ταυτότητα, αξιοποιώντας την εργατικότητα και το ταλέντο του, αλλά και την υψηλή ποδοσφαιρική ευφυΐα του "στρατηγού" Μίμη Δομάζου που τον τροφοδοτούσε με γεωμετρικής ακρίβειας μεταβιβάσεις, καθιερώθηκε ως κορυφαίος ίσως σκόρερ στην Ελλάδα.

Δομάζος και Αντωνιάδης σε συντονισμένη κίνηση, άψογης και αρμονικής συνεργασίας, που θύμιζε επαναλαμβανόμενη χορογραφία!», είπε ο κ. Καραμανλής.

Παράλληλα, για λόγους ιστορικούς αλλά και παραδειγματισμού, όπως σημείωσε, αναφέρθηκε και σε «ένα σκοτεινό γεγονός». «Αυτούς τους κορυφαίους διάλεξε μια μικρόνοη και διχαστική διοίκηση να διώξει το 1977 από τον Παναθηναϊκό, γράφοντας δυστυχώς μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας του. Ευτυχώς που δύο χρόνια αργότερα, ο ιστορικός πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος, αποκατέστησε την αδικία και επανάφερε Δομάζο και Αντωνιάδη δικαιωμένους και τιμώμενους στον φυσικό τους χώρο», υπογράμμισε.

Για τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δομάζο τόνισε ότι «μεγαλούργησαν σε μια άλλη εποχή, τη ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου όλοι οι παίκτες ήταν Ελληνόπουλα και χάρισαν μεγάλες συγκινήσεις αλλά και ήθος, υποδείγματα για τους νέους, προσήλωση στους στόχους, εργατικότητα, πίστη στα αθλητικά ιδεώδη, σεβασμό στον αντίπαλο».