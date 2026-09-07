Το Βέλγιο ζητεί εξηγήσεις από τη FIFA και δεν στηρίζει τον Ινφαντίνο

Το Βέλγιο δεν θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για μια ακόμη θητεία ως πρόεδρος της FIFA, εκτός εάν λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης της κόκκινης κάρτας του Φολαρίν Μπάλογκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλα ζητήματα διακυβέρνησης, δήλωσε τη Δευτέρα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Το Βέλγιο ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία που αφορά τον Μπάλογκαν, του οποίου η αυτόματη τιμωρία μετά από την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ανεστάλη από τη FIFA, επιτρέποντας στον Αμερικανό επιθετικό να αντιμετωπίσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» στον αγώνα για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέτρεψε προσωπικά τον Ινφαντίνο να επανεξετάσει την υπόθεση.

Η RBFA δήλωσε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν έχει ακόμη παράσχει επαρκή αιτιολόγηση για την απόφασή της ή εξηγήσει πώς θα αντιμετωπιστούν παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. «Είναι απαραίτητο τέτοιες υποθέσεις να αντιμετωπίζονται με διαφανή και αυστηρό τρόπο, προς το συμφέρον της FIFA, της χρηστής διακυβέρνησης και της αξιοπιστίας του διεθνούς ποδοσφαίρου, με σαφείς εγγυήσεις για το μέλλον», ανέφερε η RBFA σε ανακοίνωσή της.

Η ομοσπονδία ζήτησε από τη FIFA να θέσει την υπόθεση Μπάλογκαν στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου της, στις 15 Οκτωβρίου. Το άλλο ζήτημα επικεντρώνεται στην FIFA Forward Enterprise, όπου η RBFA δήλωσε ότι αρκετές αποφάσεις και αξιολογήσεις δεν ήταν επαρκώς δικαιολογημένες, εγείροντας ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση.

Η RBFA είχε αντιταχθεί στην προτεινόμενη πώληση από τη FIFA ενός μεριδίου στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λέγοντας ότι παρέμεινε προσηλωμένη σε «ένα ισχυρό, ανεξάρτητο και βιώσιμο μοντέλο για το διεθνές ποδόσφαιρο».

«Η ομάδα μου στην RBFA επικοινώνησε με τη FIFA με ψυχραιμία και εποικοδομητικό τρόπο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να επιτευχθεί σαφήνεια στην υπόθεση Μπάλογκαν. Δύο μήνες μετά τα γεγονότα, σημειώνουμε ότι τα ερωτήματά μας παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της RBFA, Πασκάλ Βαν Νταμ.

«Δεδομένης της σημασίας της διαφάνειας και της σαφήνειας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ζητάμε τις απαραίτητες εξηγήσεις και, ταυτόχρονα, επιθυμούμε να διερευνήσουμε πού είναι δυνατές βελτιώσεις στις τρέχουσες διαδικασίες».

Η βελγική ομοσπονδία δήλωσε ότι παρέμεινε σε στενή επαφή με την UEFA, την αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και για τα δύο ζητήματα και θα συνεχίσει να πιέζει για μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων της FIFA.