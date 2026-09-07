Πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΟΚ η Κ17 του Παναθηναϊκού

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την Κ17 του Παναθηναϊκού, που επικράτησε με 0-1 του ΠΑΟΚ χάρη στο γκολ του Μυγδαλιά.

Οι πρωταθλητές συνέχισαν το καλό τους ξεκίνημα στο Πρωτάθλημα και έκαναν το «2Χ2», περνώντας νικηφόρα από την Θεσσαλονίκη και την έδρα του ΠΑΟΚ, με τον Μυγδαλιά να βρίσκει με κεφαλιά στο 85’ το γκολ που έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα.

Στο πρώτο μέρος οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που είχαν τις περισσότερες ευκαιρίες, ενώ στην επανάληψη ανέβασε ρυθμούς ο ΠΑΟΚ και ήταν πιο απειλητικός, έχοντας και δύο δοκάρια. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων μάλιστα οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Τζατζάκης απέκρουσε την εκτέλεση του Πριόβολου και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Έτσι το «Τριφύλλι» προπορεύεται στον βαθμολογικό πίνακα με 6 βαθμούς σε 2 ματς, όσους έχουν και οι Παναιτωλικός και Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 3.

ΠΑΟΚ: Χρυσουλάκης, Κογκαλίδης, Σαμαράς (90′ Παπαγεωργόπουλος), Ίτσκος, Φλώρος Αθ. Νέτο, Τεντολούρης, Λούσκα (90′ Χατζημωυσής), Ζέκκας (46′ Πριόβολος), Δουραλής (68′ Σολωμίδης), Κακάλης (46′ Λιάκος).

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Πασβάντης, Νίκας, Ξυδιάς, Αθανασάκης, Κασίμος (68’ Κβάλε), Δούκας (68’ Μπελιμέζης), Λαπούσι, Φώτης (90’ Παπαϊωάννου), Κόκκινος (83’ Μυγδαλιάς), Αγιοβλασίτης.