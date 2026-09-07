Βαρούχας-Κουτσιαύτης: «Αδικαιολόγητο να μη δοθεί πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, απαράδεκτος ο VAR»

Οι δύο τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφώνησαν για την επίμαχη φάση με Σερίφ Εντιαγέ και Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τονίζοντας ότι ήταν πέναλτι, που κακώς δεν δόθηκε από τον Φέλιξ Τσβάιερ.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ φωνάζουν έντονα για την απόφαση του Γερμανού ρέφερι, με την σύμφωνη γνώμη του VAR, Πασκάλ Μίλερ, να μην δείξει το σημείο του πέναλτι στην ανατροπή του Σερίφ Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν.

Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζοντας την φάση στην εκπομπή «Grande League» του OPEN, σημείωσε ότι υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι, ενώ στάθηκε και στον VAR, τονίζοντας ότι ήταν απαράδεκτη η απόφασή του να μην παρέμβει και να φωνάξει τον Τσβάιερ να δει την φάση στο video.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Βαρούχας στην «Αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει φάουλ στον Κινγκς Κάνγκουα στο ξεκίνημα της φάσης, επισημαίνοντας ότι στη συνέχεια υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, πετώντας τα βέλη του και στον VAR.

Όπως επεσήμανε ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο VAR, Πασκάλ Μίλερ ήταν αδικαιολόγητος που δεν παρενέβη για να καλέσει τον Τσβάιερ να εξετάσει την φάση στο video.