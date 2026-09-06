Το πρώτο μήνυμα του Ελ Κααμπί: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός, ευχαριστώ άπαντες για την υποστήριξη σας»

Ο Μαροκινός επιθετικός είχε ένα επιτυχημένο χειρουργείο σήμερα (6/9) και μέσω social media ευχαρίστησε την οικογένεια του Ολυμπιακού και τον κόσμο για κάθε μήνυμα που έλαβε.

Αναλυτικά, το story του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Instagram:

«Γεια σας, όπως όλοι γνωρίζετε, χθες τραυματίστηκα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Θεό, είχα χειρουργείο σήμερα το πρωί και ήταν επιτυχημένο από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο μας, τον προπονητή, τους παίκτες και το προσωπικό για την υποστήριξη που σημαίνει πολλά για μένα.

Ευχαριστώ τον κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα που μου έστειλαν και για τις προσευχές σας. Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας, ακόμα και από μακριά. Είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτή την ευλογία.

Εάν ο Θεός θέλει, θα επιστρέψω πιο δυνατός».