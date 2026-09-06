Κριτική Παναθηναϊκού: «Θωρηκτό» ο Τετέι, «μηχανάκι» ο Κάνγκουα!

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον ΠΑΟΚ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. MVP ο Τετέι, σπουδαίο ματς ο Κάγκουα.

Ινιάκι Πένια: Σταθερός όποτε χρειάστηκε ο Ισπανός γκολκίπερ, που δεν ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα αλλά φώναξε «παρών» τις στιγμές που έπρεπε, με εξαίρεση το γκολ του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει κάτι.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Δεν αντιμετώπισε προβλήματα από την πλευρά του, ενώ από δική του σέντρα άνοιξε το σκορ ο Ταμπόρδα, κάνοντας το πρώτο βήμα προς την μεγάλη νίκη.

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: Καλός ο Ολλανδός στόπερ που κέρδισε τις μονομαχίες που έπρεπε, συνέβαλε στην κυκλοφορία της μπάλας και μάλιστα από δική του, πανέξυπνη μπαλιά προήλθε το κερδισμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Στέφαν Ντε Φράι: Θετικός και ο έτερος κεντρικός αμυντικός, που τα πήγε καλά στον ανασταλτικό τομέα και με την μπάλα στα πόδια δεν υπέπεσε σε λάθη.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα ο Ιταλός μπακ, που δεν αντιμετώπισε πάντως και ιδιαίτερα προβλήματα.

Ετιέν Καμαρά: Βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του ο Γάλλος, που βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας και συνέβαλε στον πλήρη έλεγχο του Παναθηναϊκού.

Κινγκς Κάνγκουα: Ο χαφ από την Ζάμπια είναι πραγματικά παντού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κέρδισε κατοχές, μάρκαρε, κυκλοφόρησε την μπάλα και έβγαλε μια εκπληκτική ασίστ για το 3-0 του Τετέι.

Βισέντε Ταμπόρδα: Εξελίσσεται σε «χρυσό» σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Αργεντινός, που με άψογη κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Γενικά ταλαιπώρησε πολύ την αντίπαλη άμυνα και παρά το χαμένο πέναλτι ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του.

Σαντίνο Αντίνο: Ενεργητικός και ορεξάτος και ο άλλος Αργεντινός των «πράσινων», χωρίς να έχει πάντως την ίδια επιρροή στο παιχνίδι.

Λιβάι Γκαρσία: Μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΠΑΟΚ, πήγε σε ενέργειες, πλησίασε στο γκολ, συνεργάστηκε με τους συμπαίκτες του και έδειξε πολύ θετικό πρόσωπο.

Ανδρέας Τετέι: Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με ασύλληπτη ενέργεια, σκόραρε και με κεφαλιά, κέρδισε πέναλτι και γενικά τα έκανε όλα για τον Παναθηναϊκό!

Ιμράν Λούζα: Έφτιαξε καλές φάσεις στα λεπτά που αγωνίστηκε, δείχνοντας τις ικανότητές του.

Σίριλ Ντέσερς: Ήρθε από τον πάγκο, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία και αποβλήθηκε για ένα αχρείαστο φάουλ εκτός φάσης.

Αζεντίν Ουναΐ: Ντεμπούτο (στην δεύτερη θητεία του) για τον Μαροκινό, που είχε κάποιες επαφές με την μπάλα οι οποίες απέδειξαν την τεράστια κλάση του.

Παναγιώτης Μπινιάρης: Έπαιξε για πολύ λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.

Ελμίν Ραστόντερ: Έπαιξε για πολύ λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.