Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι - Βίντεο καταγράφουν πυκνούς καπνούς στο σημείο

«Μονάδες έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν ένα αεροπλάνο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά από τη συντριβή του», ανέφερε ανάρτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μαϊάμι-Ντέιντ.
Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με το CNNi.
«Η πτήση 7598 της 21ης Air πέρασε τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μετά την προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) σε ανακοίνωσή της στο CNN.
«Το μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 767-300 αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο».
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, εκδόθηκε απαγόρευση προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι λόγω βλάβης αεροσκάφους.
Πηγή: cnn.gr