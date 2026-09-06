Τετέι: «Μας δίνει ώθηση η νίκη, να μείνουμε προσγειωμένοι - Η ατμόσφαιρα είναι το παν για εμένα»

Ο Ανδρέας Τετέι μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ και ανέφερε πως οι «πράσινοι» πρέπει να μείνουν προσγειωμένοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Τετέι:

«Το πρώτο γκολ μου θύμισε το πρώτο γκολ που σκόραρα στην Ευρώπη. Είχα την ίδια έμπνευση. Λέω θα μπω μέσα πάλι θα σουτάρω και μπήκε.

Σίγουρα μία τέτοια νίκη μας δίνει ώθηση. Δεν πρέπει όμως να πετάμε στον αέρα, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Είναι η αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Η ατμόσφαιρα είναι το παν για εμένα. Κάποιες φορές δεν παίζεις με τόσο κόσμο, όμως όταν γίνεται αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ.

Περαστικά στον Γιαννούλη, είχε μία πολύ άτυχη στιγμή. Να είναι καλά το παιδί.»