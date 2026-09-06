Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Φωνάζει για καθαρό πέναλτι ο ΠΑΟΚ στη φάση του Εντιαγέ! (vid) 06-09-2026 22:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Παπέ Σερίφ Εντιαγέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σηκώθηκε ο πάγκος του ΠΑΟΚ και διαμαρτυρήθηκε για τη φάση της ανατροπής του Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν, αλλά ο Τσβάιερ και ο VAR έκριναν πως ο Ολλανδός βρήκε τη μπάλα και έδωσαν κόρνερ. Δείτε την φάση με το σκορ στο 1-0: Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Φωνάζει για καθαρό πέναλτι ο ΠΑΟΚ στη φάση του Εντιαγέ! (vid) SHARE