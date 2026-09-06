Φωνάζει για καθαρό πέναλτι ο ΠΑΟΚ στη φάση του Εντιαγέ! (vid)

Σηκώθηκε ο πάγκος του ΠΑΟΚ και διαμαρτυρήθηκε για τη φάση της ανατροπής του Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν, αλλά ο Τσβάιερ και ο VAR έκριναν πως ο Ολλανδός βρήκε τη μπάλα και έδωσαν κόρνερ.

Δείτε την φάση με το σκορ στο 1-0: