Με τον Μοντέρο να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του και να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις και τον Εντιάι να είναι ο κορυφαίος, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 87-77, κατακτώντας για τρίτη σερί χρονιά το Crete International Basketball Tournament.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς Βεζένκοφ και Πλώτα, όμως στο ντεμπούτο του ο Μοντέρο ήταν άκρως θετικός με 12 πόντους (2/5διπ., 2/7τρ.) και 2 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής. Εντυπωσιακός και αποτελεσματικός ο Εμπάι Εντιάι και στις δύο μεριές του παρκέ με 16 πόντους (5/7διπ., 2/2τρ.), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κόψιμο. Τρίτος «διψήφιος» του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ με 11 πόντους.

Για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισαν επιθετικά ο Τζόρνταν Νουόρα και ο Νταβίντ Κράμερ με 16 πόντους έκαστος, με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να ακολουθεί με 12 πόντους.

Εντυπωσιακός Εντιάι και στο +13 ο Ολυμπιακός

Παρά το χλιαρό του ξεκίνημα (4-0), ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις στην επίθεση από το Εντάι. Ο νέος φόργουορντ της ομάδας πέτυχε δύο τρίποντα και με ακόμα ένα από τον Φουρνιέ, οι ερυθρόλευκοι προσπέρασαν με 12-13. Τον Εντιάι ακολούθησαν στο σκορ στη ρακέτα οι Χολ και Μιλουτίνοφ για το 0-13 σερί και το 12-23. Ο Ερυθρός Αστέρας απάντησε με τον Ντόμπριτς, αλλά ο Μοντέρο με τρίποντο έγραψε το 17-26 του δεκαλέπτου.

O Δομινικανός άσος έφερε την ομάδα του για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (24-34) και λίγο μετά ο Τζόσεφ και ο Χολ έστειλαν τη διαφορά στο +13 (33-46), ξεσηκώνοντας μάλιστα το κοινό του Ηρακλείου. Ο Ερυθρός Αστέρας δυσκολευόταν και στις δύο μεριές του παρκέ και ο Ολυμπιακός με του Εντιάι και Χολ έκλεισε το ημίχρονο στο 37-50.

Η ομάδα του Πειραιά συνέχισε σε υψηλό ρυθμό και με τα τρίποντα των Φουρνιέ και Ουόρντ έφτασε στο +20 (39-59), με τον Γάλλο άσο να διαμορφώνει και το 43-66. Κάπου εκεί όμως ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε. Αρχικά ο Νουόρα κατέβασε τη διαφορά και τα τρίποντα των Μπάτλερ και Κράμερ έκαναν το 62-71, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα τάιμ άουτ. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει σε διψήφια απόσταση, με τον ΜακΙντάιρ να κάνει το 63-75 στο 30’.

Επιστρέφοντας στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και στην πιο δυνατή άμυνα, ο Ολυμπιακός έκανε το 65-79 με τον Εντιάι, ο οποίος έβγαζε και ασίστ, με τον Νετζήπογλου να γράφει το 67-85 στο 35’. Τα πάντα είχαν κριθεί στα «Δύο Αοράκια», ο Εντιάι πρόσφερε θέαμα και στην άμυνα, ενώ οι Μπάτλερ και Ντόμπριτς απλά κατέβασαν τη διαφορά στο τελικό 77-87.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 37-50, 63-75, 77-87

Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Μότλεϊ 3, Τζόουνς 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2, Μπάτλερ 12 (3), Κάρτερ 5 (1), Ντόμπριτς 5 (1), Ιζούντου 4, Μπολντγουιν 5 (1), Μεντάρεβιτς 2, Νουόρα 16 (1), Οτζελέγε 5 (1), Κράμερ 16 (3).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουορντ 9 (1), Μοντέρο 12 (2), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Νετζήπογλου 6, Ντόρσεϊ 5 (1), Εντιάι 16 (2), Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ 7, Τζόσεφ 8 (1), Χολ 8, Τζόουνς 3, Φουρνιέ 11 (3).

Δείτε εδώ τα πλήρη στατιστικά του αγώνα.