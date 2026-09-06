Ο Κουτέσα απαντά στα σενάρια: «Είμαι υγιής» (pic)

Η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ παρουσιάζει ως γνωστόν επιπλοκές μετά την αλλαγή στάσης των Ελβετών που αποφάσισαν να αλλάξουν τους όρους δήθεν μετά από πρόβλημα στα ιατρικά με τον ίδιο τον παίκτη να δίνει την απάντηση του.

Ο Κουτέσα έκανε μια λιτή ανάρτηση στο Instagram νωρίτερα γράφοντας: «ευλογημένος, υγιής και χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους για την αγάπη, σας αγαπώ όλους!».

Νωρίτερα διαβάσατε όσα δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Γουίλιαμς ο οποίος είναι αυτός που βγάζουν οι Ελβετοί μπροστά για να περάσουν τη γραμμή τους και να πιέσουν την ΑΕΚ.

Η γραμμή Σερβέτ λοιπόν είναι πως τώρα ανακάλυψε και καλά ένα ιατρικό θέμα που αντιμετωπίζει ο Κουτέσα μόνο που ο Ελβετός το είχε και από πριν, όταν αγωνιζόταν εκεί πριν έρθει στην ΑΕΚ. Οταν λοιπόν ΑΕΚ και Σερβέτ έδωσαν πριν λίγες ημέρες τα χέρια με ένα συγκεκριμένο ποσό και πήγε ο Κουτέσα στην Ελβετία για ιατρικά και υπογραφές η Σερβέτ γνώριζε αλλά επέλεξε να αθετήσει τη συμφωνία ξαφνικά στην πορεία και να βρει αυτή την αστεία δικαιολογία για να κόψει χρήματα και να πέσει το κόστος της μεταγραφής.

Χθες θυμίζουμε, ο Μάρκο Νίκολιτς, τόνισε πως ο Κουτέσα μάλλον ειναι στο δρόμο της επιστροφές μετά τα όσα έγιναν και πλέον περιμένουμε να δούμε την κατάληξη που θα έχει η υπόθεση αυτή.