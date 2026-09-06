Αθλητικός διευθυντής Σερβέτ: «Περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ στη νέα πρόταση - Αυτό είναι το πρόβλημα με Κουτέσα»

Η Σερβέτ επανέρχεται επί του θέματος της μεταγραφής Κουτέσα που παρουσίασε επιπλοκές και μέσω του αθλητικού της διευθυντή, Τζον Γουίλιαμς καταθέτει τη δική της άποψη για το πως έχουν τα πράγματα.

Ο Γουίλιαμς είναι αυτός που βγάζουν και πάλι οι Ελβετοί μπροστά και λέει και πάλι όσα είπε και προ ημερών που αποτελούν τη γραμμή που έχουν χαράξει στη Σερβέτ για να πιέσουν την ΑΕΚ.

Η γραμμή Σερβέτ λοιπόν είναι πως τώρα ανακάλυψε και καλά ένα ιατρικό θέμα που αντιμετωπίζει ο Κουτέσα μόνο που ο Ελβετός το είχε και από πριν, όταν αγωνιζόταν εκεί πριν έρθει στην ΑΕΚ. Οταν λοιπόν ΑΕΚ και Σερβέτ έδωσαν πριν λίγες ημέρες τα χέρια με ένα συγκεκριμένο ποσό και πήγε ο Κουτέσα στην Ελβετία για ιατρικά και υπογραφές η Σερβέτ γνώριζε αλλά επέλεξε να αθετήσει ξαφνικά τη συμφωνία και να βρει αυτή την αστεία δικαιολογία για να κόψει χρήματα και να πέσει το κόστος της μεταγραφής.

Χθες θυμίζουμε, ο Μάρκο Νίκολιτς, τόνισε πως ο Κουτέσα μάλλον ειναι στο δρόμο της επιστροφές μετά τα όσα έγιναν και πλέον περιμένουμε να δούμε την κατάληξη που θα έχει η υπόθεση αυτή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζον Γουίλιαμς:

«Προέκυψε ένα μικρό ζήτημα κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων. Τροποποιήσαμε τους όρους της διαπραγμάτευσης, επειδή η κατάσταση δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχαν συμφωνηθεί με την ΑΕΚ. Πλέον έχουμε συμφωνήσει με τον παίκτη και περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να επιμένει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, γιατί αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας που είχαμε διαπραγματευτεί.

Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη Σερβέτ σαν... αγελάδα για άρμεγμα. Δεν έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ μας σέβεται. Προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε τους όρους της πρότασης και εξακολουθούμε να περιμένουμε απάντηση. Στείλαμε την πρότασή μας πριν από 48 ώρες, αλλά ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση. Είχαμε προτείνει ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλης διάρκειας, ώστε να μπορέσουμε να αποσβέσουμε το ποσό της μεταγραφής. Αυτό δεν αλλάζει την επιθυμία μας να τον αποκτήσουμε. Εξακολουθούμε να θέλουμε να τον φέρουμε στην ομάδα. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Έχουμε μειώσει ανάλογα τη διάρκεια του συμβολαίου. Αντί για πέντε χρόνια, θέλουμε να τον αποκτήσουμε για τρία. Έχουμε μειώσει την προσφορά από το 1 εκατομμύριο ευρώ στις 600.000 ευρώ. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η μεταγραφική περίοδος κλείνει σε 48 ώρες. Δεν αλλάζουμε την πρότασή μας».