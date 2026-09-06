Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ένα κόρνερ μέχρι το… 12:59 και πας ΤΑΜΕΙΟ!

Απόψε στις 21:30, δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου συναντιούνται σε μία αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα βλέμματα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική και αγωνιστική σημασία.

Δύο ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες, ποιότητα σε όλες τις γραμμές και έναν κοινό στόχο: τους τρεις βαθμούς.

Και στη Superbet, το ενδιαφέρον για το μεγάλο παιχνίδι αρχίζει από πολύ νωρίς, με ένα SUPER DROP* που αφορά μόλις τα πρώτα 13 λεπτά!

Η ειδική επιλογή για το ντέρμπι είναι:

🚩 Over 0.5 κόρνερ έως το 12:59

και η απόδοση ανεβαίνει:

Ένα τουλάχιστον κόρνερ μέχρι τη συμπλήρωση του 12:59 της αναμέτρησης αρκεί για την επιβεβαίωση της επιλογής, με το SUPER DROP* να ανεβάζει την απόδοση από 1.45 σε 2.00*.

Μια ειδική αγορά που βάζει στο επίκεντρο το ξεκίνημα ενός ντέρμπι στο οποίο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμένεται να μπουν με ένταση και διάθεση να επιβάλουν από νωρίς τον ρυθμό τους.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 90 λεπτά μεγάλης μάχης

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δύναμη της έδρας και θέλει να πάρει τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που ταξιδεύει στην Αθήνα γνωρίζοντας τη σημασία ενός θετικού αποτελέσματος σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Στα ντέρμπι, όμως, τα πλάνα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Μία μεγάλη ευκαιρία, ένα κόρνερ, μία προσωπική ενέργεια ή ένα γκολ μπορούν να μετατρέψουν ολόκληρη την εικόνα της αναμέτρησης.

Και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στη Superbet αρχίζει πριν καν το χρονόμετρο φτάσει στο 13ο λεπτό.

Η μεγάλη Κυριακή στη Superbet

Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ συνοδεύεται στη Superbet από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα, Bet Builder, SuperSub* και ειδικές αγορές* πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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