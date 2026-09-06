Με μαγικό Φερμίν Λόπεθ και εκτελεστή Λαμίν Γιαμάλ, οι Καταλανοί διέλυσαν στο “Μεστάγια” με 0-5 τις νυχτερίδες, πετυχαίνοντας πέντε τέρματα για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις αγωνιστικές!

Το κοντέρ σταμάτησε στα πέντε. Θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει έξι, επτά, οκτώ, ίσως και περισσότερα! Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε στο βουβό Μεστάγια (οι οργανωμένοι κήρυξαν αποχή), παρέδωσε φεστιβάλ επιθετικού ποδοσφαίρου και με ηγέτη έναν απίστευτο Φερμίν Λόπεθ έφτασαν στο 0-5, που την διατηρεί στην κορυφή του πρωταθλήματος δίχως την παραμικρή απώλεια και με 17 γκολ στο ενεργητικό της μετά από τέσσερις αγωνιστικές!

Το σόου ξεκίνησε από νωρίς με ένα φανταστικό γκολ του Γιαμάλ από ασίστ του Φερμίν, ο οποίος με το εξωτερικό του αριστερού ποδιού, “κρέμασε” υπέροχα τον Ντμιτριέφσκι για το 0-1 (6’).

Τρία λεπτά αργότερα, το δεύτερο γκολ του Γιαμάλ δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη του VAR για οφσάιντ, όμως το έργο ήταν… μονόπρακτο.

Ο υπέροχος Φερμίν Λόπεθ με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-2 (22’) με την Μπαρτσελόνα να χάνει σωρεία ευκαιριών στο πρώτο μέρος, απέναντι σε έναν πελαγωμένο αντίπαλο.

Από δεύτερη ασίστ του Φερμίν, ο Ραφίνια φύσηξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 (50’), με τους Καταλανούς να έχουν δύο δοκάρια και να μην αφήνουν ποτέ το πόδι από το γκάζι.

Ο Ντάνι Όλμο μπήκε στο παιχνίδι στο 75ο λεπτό και πρόλαβε να δώσει δύο ασίστ μέσα σε οκτώ λεπτά. Ο Πέδρι με διαγώνιο σουτ (79’) και ο Γιαμάλ με εύκολο τελείωμα σε τετ-α-τετ (84’) έφτασαν τον δείκτη του σκορ στο 0-5. απέναντι σε ένα Μεστάγια που παρακολουθούσε άφωνο τις νυχτερίδες να παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης!