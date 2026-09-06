«Φουριόζος» Πανιώνιος, ισοπαλίες στα υπόλοιπα ματς της πρεμιέρας! (vid)

Mε το... δεξί ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2 ο Πανιώνιος, ο οποίος χάρη σε δύο τέρματα του Μάναλη, νίκησε τον Αστέρα AKTOR B' (2-0), μπαίνοντας δυναμικά. Ισοπαλίες με το ίδιο... σενάριο στα υπόλοιπα ματς της ημέρας.

Πανθρακικός και Πύργος άνοιξαν την αυλαία χθές στην Κομοτηνή (5/9, 0-0), Ζάκυνθος και Αναγέννηση Καρδίτσας προηγήθηκαν στις έδρες των Νέστου Χρυσούπολης και ΑΕΛ, όμως ισοφαρίστηκαν από τους γηπεδούχους αμφότερες για τα τελικά 1-1, με τον κυριαρχικό Πανιώνιο να... κλέβει τις εντυπώσεις της πρεμιέρας.

Αναμφίβολα, πρωταγωνιστής του ήταν ο Γιώργος Μάναλης, οποίος σκόραρε και τα δύο τέρματα των «κυανέρυθρων», καθαρίζοντας μάλιστα από το πρώτο μέρος. Ο Μάναλης άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης ενώ στο 40' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, διπλασίασε τόσο τα δικά του γκολ, όσο και της ομάδας του.

Αναλυτικά:

Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος 0-0 (5/9)

ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Σκόρερ: Καμπετσής 61' - Εντιαγέ 50'

Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1

Σκόρερ: Σαπουντζής 80' - Μπαστακός 68'

Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR B' 2-0

Σκόρερ: Μάναλης 22', 40' (πεν.)