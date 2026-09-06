Σε ένα ματς με εκπληκτικό φινάλε, η Έβερτον πήρε ανέλπιστο εντός έδρας βαθμό κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2) χάρη σε άπιαστο σουτ στο 96’.

Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε κοντά σε μια σημαντική νίκη στην Premier League, το φινάλε τη βρήκε «ξενερωμένη». Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ ισοφαρίστηκε δύο φορές στην έδρα της Έβερτον, η δεύτερη στο τελευταίο δευτερόλεπτο (2-2), και έχει 4 βαθμούς έπειτα από 3 αγωνιστικές με παθητικό ήδη 6 γκολ. Στους 5 βαθμούς το σύνολο του Ντέιβιντ Μόγιες.

Σε ένα πρώτο μέρος με μετρημένες φάσεις, την πρώτη την είχαν οι Κόκκινοι Διάβολοι στο 8’ με οριζόντιο δοκάρι του Μπρούνο Φερνάντες με βολέ έπειτα πό κεφαλιά του Εμπεμό και τη δεύτερη τα Ζαχαρωτά στο 43’ με την κεφαλιά του Μπαρί άουτ ενώ ήταν φάτσα με το γκολ έπειτα από σέντρα του Ρολ από δεξιά. Στην επανάληψη όμως όλα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Στο 47’ ο Εμπεμό απέφυγε δύο αντιπάλους συνέκλινε και πλάσαρε στην απέναντι γωνία και στη συνέχεια η Γιουνάιτεντ προτίμησε να καθίσει πίσω για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Έβερτον να παίζει πιο μπροστά, είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Ντιούσμπερι-Χολ και τελικά βρήκε την ισοφάριση στο 83’ όταν μετά το λάθος του Μαρτίνες, ο Τζορτζ με σουτάρα βρήκε το παραθυράκι (1-1).

«Αναγκαστικά» οι παίκτες του Κάρικ βγήκαν μπροστά στη συνέχεια και στο 88’ πέτυχαν εκπληκτικό γκολ με πάσα του Μπρούνο στον Σο, σέντρα του τελευταίου και σούπερ κεφαλιά του Σέσκο. Σε εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι πίστεψαν ότι «κλείδωσαν» τη νίκη, όμως στο 96’ με αδιανότητο σουτ στο παραθυράκι ο Μέιτλαντ-Νάιλς διαμόρφωσε το τελικό 2-2.